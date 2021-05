Az FIA a terve szerint a Francia Nagydíjtól már egy új tesztnek kell megfelelnie a Forma-1-es autók hátsó szárnyainak, amelyek jelenleg könnyedén meghajlanak a statikus terhelési tesztek teljesítése után is.

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Fred Vasseurt azonban nem nyűgözte le az FIA új tesztje, mivel elmondása szerint ez felér egy év közbeni szabálymódosítással, amivel csak büntetik a csapatokat, akik eddig megfeleltek a szabályoknak.

Vasseur szerint nem fair, hogy szezon közben vezetnek be egy ilyen módosítást, aminek a költségei jelentősen visszavethetik egy olyan kiscsapat fejlődési terveit, mint az övék.

„Lesz időnk elvégezni a megfelelő módosításokat, de egy vagyonba fog ez kerülni” – nyilatkozta csütörtökökön Monacóban a francia csapatfőnök.

„Azért küzdünk, hogy csökkentsük a költségeinket, hogy kevesebb ember legyen a pályákon, de aztán meg jönnek ezekkel a dolgokkal… Nevetséges, egyszerűen nevetséges.”

Vasseur is azon a véleményen van, hogy minimális hatása lesz a változtatásnak, és attól tart, hogy a hajlékon szárnyak felfújása után az autónak más részeit is véletlenszerűen megváltoztathatják még a szezon során – és ő is meggyanúsított szabálytalansággal egy csapatot.

„Kipróbáltuk a két megoldást közvetlenül egymás után, és nem jelent nagy különbséget. De ez már nem az én dolgom. Mi lesz a következő, jövőhéten megváltoztatják az autók minimum súlyát? Mert az egyik autó nem éri el a minimumsúlyt…”

„Ott volt a szabály, benne a meghatározott deformációval és terheléssel, és szerintem mi sem vagyunk okosabbak, mint a többi csapat. Mindenki kihasználja a szabályok adta lehetőséget, erre az FIA megváltoztatja a határértéket.”

„Nem azzal van a gond, hogy megváltoztatják a tesztet, hanem azzal, hogy pont most változtatták meg a határértékeket. Ez az első alkalom, hogy ilyesmivel találkoztam. Ha jó munkát végeztél, és tényleg ki tudtad használni a szabályok adta lehetőségeket, akkor most csinálhatsz új szárnyakat.”

„A mérnökök és a tervezők dolga az, hogy a szabályoknak megfelelő elemeket alkossanak, és persze ha szezon közben változtatnak, akkor nekünk új szárnyakat kell csinálnunk. Az is nevetséges, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, ez őket úgysem érinti.”