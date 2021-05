A 2021-es Forma-1-es szezon előtt meglepően rosszul sikerült a Mercedes téli tesztje, azt követően azonban a szezon első 4 versenyéből 3-at megnyert a világbajnoki címvédő alakulat.

A Mercedes főstratégája, James Vowles szerint azonban még több lehetőséget is teremtett a csapatnak az, hogy a versenye többségén a Red Bull mögül indulnak.

„Az teljesen egyértelmű, hogy több lehetőséged van, amikor te vagy hátul” – mondta Vowles az F1 TV Tech Talk műsorában. „Sokkal korlátozottabb vagy, amikor te vezeted a versenyt.”

„Barcelonában is ez volt a helyzet. Meg volt a lehetőségünk arra, hogy az ellentétét csináljuk annak, amit a Red Bull csinált, – lehetett is hallani a rádión, amikor azt mondtuk, hogy akkor a Red Bullal ellentétes stratégiára állunk – ők pedig nem is tudtak erre megfelelően reagálni, stratégiailag rugalmasabbak voltunk.”

Vowles is hozzátette, hogy a barcelonai stratégiájuk sikerességében nagy szerepet játszott az, hogy a W12 továbbra is kíméletesen bánik a gumikkal:

„Jobbak egy körön, és hamarabb is melegítik fel a gumikat. A versenyek elején, amikor az élre állnak, nagyon hamar ki tudják alakítani azt a 1,5 másodperces előnyt. Nekünk az időmérőn is több körre van szükségünk ahhoz, hogy működésre bírjuk a gumikat. Egyelőre megúsztuk a legrosszabbat, de biztos vagyok benne, hogy egy pár versenyen még megbosszulhatja magát ez a tulajdonságunk.”

„Szerintem picivel jobban kezeljük a gumikat, és ez is több lehetőséget teremt számunkra. Ők jobbak a verseny elején, mi jobbak vagyunk az etapok végén. Ez egyelőre a mi kezünkre játszott.”

Bár Vowles még a csütörtöki szabadedzések előtt nyilatkozott, ahol a vártnál talán gyengébben teljesített a Red Bull, biztos benne, hogy papíron kedvez az energiaitalosoknak a monacói vonalvezetés.

„Nagyon sok „természetes” leszorítóereje van az autójuknak” – mondta Vowles az RB16B-ről. „Ez egyértelművé vált a barcelonai 3. szektorban, és szerintem ez látszódni fog Monacóban is. Mindkét autónak látványos erősségei vannak az örökölt gyengepontjaik mellett, és talán ezen a területen van egyértelműen előnyben a Red Bull hozzánk képest.”