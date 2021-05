Max Verstappen kevésbé optimistán nyilatkozott a Red Bull tempójáról a csütörtöki szabadedzéseket követően. A holland szerint lemaradásuk ezúttal tetemes a leggyorsabbakhoz képest.

„Az első szabadedzéshez képest hátrébb léptünk délutánra. Itt a versenyzőnek olyan autóra van szüksége, amiben teljes mértékben megbízik. Jó, hogy most három csapat is esélyes a pole-pozícióra. Délutánra hátrébb estünk, de nem biztos, hogy ez így is marad” – nyilatkozta a Red Bull főtanácsadója, Helmut Marko.

Az osztrákot a szabadedzés meglepetését szolgáltató Ferrari tempójáról is kérdezték. Charles Leclerc és Carlos Sainz az első két helyen zárta a csütörtöki gyakorlást.

„Szerintem való a tempójuk. Számítottunk arra, hogy a fejlesztéseiknek köszönhetően ott lesznek az elejében.”

Marko véleményét a hétvége témáját szolgáltató témával, a hajlékony hátsó szárnyakkal kapcsolatban is kikérték. A Red Bull főtanácsadója szerint legfőbb riválisuk, a Mercedes sem ártatlan…

„Különös, mert vannak olyan felvételeink, melyeken látszik, hogy a Mercedes első szárnyai még inkább flexibilisek. Tény, hogy átmentünk az ellenőrzéseken. A szabályok változni fognak, de csak a Francia Nagydíjtól kezdve.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner korábban úgy nyilatkozott, az új hátsó szárny kifejlesztése nagyjából 500 ezer dollárjukba kerül majd, ami a költségsapka évében nem jön jól nekik.

„Valóban nem jó hír, de nem csak minket érint, hanem 6 másik csapatot it” – tette hozzá Marko.

