Horner: Abiteboulnak nagyobb gondjai lesznek annál, hogy motorkérdésekről döntsön

A Renault 2007 és 2018 között volt a Red Bull motorpartnere, közösen pedig 4 világbajnoki címet is szereztek, azonban a hibridéra nem kezdődött a legjobban a franciák számára. 4 frusztrációval teli év után a felek rossz viszonyban váltak el, és a Honda mellett tette le a voksát a Red Bull.

A japánok azonban a 2021-es szezon után kihúzzák a dugót, nehéz helyzetbe hozva az energiaitalos csapatot, akik ha nem találnak más opciót, az FIA szabályai szerint „kénytelenek lesznek” a Renault erőforrásait használni.

„Meg van most a házi feladatunk, de hálásak vagyunk a Hondának, hogy másfél évvel előre szóltak a terveikről” – nyilatkozta Horner a Channel 4-nek, számolt be a PlanetF1.

„Ha ezt jövőre ilyenkor tették volna meg, annak katasztrofális következményei lettek volna. Szóval fair play tőlük, adtak időt nekünk, hogy átgondoljuk az összes lehetőséget. Mit fog tenni az FIA? Mi lesz erre az ő válaszuk?”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images