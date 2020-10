Bottas ismét ralizással töltötte a szabad hétvégéjét - Galéria

Valtteri Bottas nem kapcsolt ki a rövid pihenő alatt sem, hiába jön ismét két futam egymás után, ráadásul két, a jelenlegi F1 számára ismeretlen pályán. A finn ismét elővette a másik kedvenc motorsportját, a ralizást.

Bottas a PH Sport egyik Citroen C3 R5 autóját tesztelhette aszfalton. A csapat közeli kapcsolatban áll a hivatalos PSA Motorsporttal és a Citroen Racinggel, és több apróbb nemzeti, és nemzetközi bajnokságra is ők készítik fel a francia raliautókat.

Ez már a harmadik tesztje Bottasnak, amelyet a Citroen jóvoltából teljesített, 2019 augusztusában egy C3 WRC Plus autót vezethetett, majd pár hónappal később egy DS3 WRC-t próbálhatott ki a Paul Ricard ralipályáján.

Bottas ezen felül az elmúlt két évben kipróbálhatta az M-Sport Ford Fiesta WRC autóját is, valamint Ott Tanak a tavalyi világbajnok Toyota Yaris WRC Plus autóját is.

Tavasszal a koronavírus-járvány első hulláma alatt Bottas otthon, Finnországban a saját Skoda raliautójával mulatta az időt, mivel a finn szabályok is engedélyezték az egyéni sportolást, Bottas pedig co-pilot nélkül is magabiztosan autókázott a finn erdőkben.

Slider Lista Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

