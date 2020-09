BREAKING: Hamiltont vizsgálják, akár stop&go büntetést is kaphat!

A hétvége előtt, amikor kiderült, hogy a Netflix Lewis Hamiltonnal fog forgatni, mindenki összetette a kezét, a 2019-es Német Nagydíj alapján Netflix átokért reménykedve.

Nos, a Q2-ben még 1 másodperccel megúszta Hamilton, és később meg is szerezte a pole-pozíciót, most azonban a kivezető körön egy végzetesnek is bizonyuló hibát vétett: a boxutca végén, szabálytalan helyen végzett rajtgyakorlatot.

A brit pilóta akár időbüntetést, vagy legrosszabb esetben egy stop&go büntetést is kaphat a szabálytalan rajtgyakorlatért, ami újabb csavart dobna a brit világbajnok korántsem egyszerű hétvégéjére.

Az F1 TV kommentátorai, ahogyan mi sem értettük, hogyan engedélyzhette Hamiltonnak, hogy ennyire szokatlan, és persze szabálytalan helyen gyakoroljon, ha csak nem megint elnéztek valamit, mint Monzában az Olasz Nagydíjon.