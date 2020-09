Kezd körvonalazódni Hamilton új szerződése

Bár év elején a legtöbben arra számítottak, hogy Lewis Hamilton és a Mercedes hamar letudja a közös folytatásról való megegyezést, a koronavírus járvány miatt a felek határozatlan időre elnapolták a tárgyalásokat.

Wolff a vírus miatti kényszerszünet alatt úgy nyilatkozott, hogy majd a szezon kezdetével térnek vissza a közös jövőről való egyeztetésekre.

A triplahétvégékkel tarkított szezon azonban nem adott lehetőséget arra, hogy a felek részletekbe menően tanulmányozzák a részleteket. A késlekedés miatt szárnyra kaptak olyan pletkyák, hogy Hamilton a Mercedes esetleges kivonulása miatt vonakodik az aláírással.

A Daily Mail szerint a hosszú várakozás hamarosan véget ér.

A brit médium arról számolt be, hogy Hamilton elfogadta a szerződés lényeges pontjait, az egyezség bejelentése pedig csupán idő kérdése.

„Hamilton sosem titkolta, hogy az őt eddig öt világbajnoki címhez segítő csapatnál szeretne maradni. A kezdetben megfogalmazott fizetési igénye falakba ütközött a Daimler stuttgarti vezetőségénél, a jelek szerint azonban a felek egyezségre jutottak.”

A Mercedes F1-es csapatát korábban irányító Ross Brawn a szerződés kapcsán elmondta, „a Mercedesnél mindenkinek az volt az érdeke, hogy az együttműködést további három évvel meghosszabbítsák.”

Hamilton nemrég annyit mondott a Toto Wolffal folytatott beszélgetésekről, hogy az apróbb részletek elrendezése után térnek a fontos kérdésekre. Ha azzal is végeznek, jöhet a tequila ideje.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, in the post Qualifying Press Conference after securing pole

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images