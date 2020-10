Hamilton az FP2-ről: "borzalmas volt az autó"

Lewis Hamilton nem tudta megelőzni egyik szabadedzésen sem csapattársát, Valtteri Bottast, aki mindkét alkalommal az élen végzett, míg a két piros zászlóval megszakított második gyakorláson Hamilton csak a 7. lett.

A hatszoros világbajnok pilóta szerint „óriási kihívás” volt a portugál aszfaltcsík, nem csak a nagy szintváltozások miatt, de az újraaszfaltozott pálya miatt is, amin a tapadás „szörnyű” volt.

„Egy csomó helyen egyszerűen nem látod, merre mész” – nyilatkozta Hamilton a pénteki szabadedzések után. „Óriási kihívást jelent a pálya, a felület nagyon sima, lehetett látni, hogy csomóan hibáztak, és megforogtak. Nem volt egyszerű nap a mai.”

Hamilton azt is elárulta, hogy az FP2-re megváltoztatták az autó beállításait, ez azonban visszafelé sült el.

„Számomra az első szabadedzés sikerült jobban, még akkor is, ha az autó nem volt annyira jó. Ezután végeztünk pár változtatást, és az autó egyszerűen borzalmas volt a második szabadedzésen.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Most párat hátra kell lépnünk, hogy rájöjjünk, mi ment ennyire félre a beállításoknál, és persze meg kell néznünk, hogy tudunk-e javítani az autón holnapra.”

Bottas sem volt teljesen elégedett, ő ahhoz hasonlította a mai körülményeket, mint amikor először versenyeztek Szocsiban, vagy Austinban újraaszfaltozás után.

„A tapadás igen jó, ugyanakkor azt nagyon gyorsan veszíted itt el, nem fokozatosan, ezért is láttunk annyi megpördülést ma. Arra számítok, hogy holnap még sokat fog javulni a pálya.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem volt rossz az egyensúly, elsősorban a lassú kanyarokban szenvedtem az autó hátsó egyensúlyával, de nincs messze a jótól, ahogyan azt a köridők is megmutatták. Mint mindig, most is lesz azért munka holnapra.”

Hamilton arra a kérdésre, hogy megnézik-e majd Bottas adatait, amiből rájöhetnek, hol tudnának gyorsulni azt válaszolta, hogy a Mercedes mindkét autót kielemzi ma este.

„Általában külön szoktuk a dolgunkat csinálni, de a csapat ma este kielemzi a szelet, a tapadás, a felületet, minden ilyesmi. Egy óriási vizsgálatot fognak lefuttatni, amely mindkét autót érinti. Reggel majd elmondják nekem, hogy miben volt jobb az egyikünk a másiknál, és végül egy nagyjából egyforma megoldást fogunk választani.”

