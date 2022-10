Ezekkel a módosításokkal keresi a visszautat az élre a Ferrari

Akármennyire nem szeretnék bevallani, a Belga Nagydíjon életbe lépett 39-es számú technikai direktíva, amellyel a padlólemezek hajlékonyságán szigorítottak, komolyan visszavetette a Ferrari idei teljesítményét, és mindent esélyt elvett tőlük ahhoz, hogy a szezon második felében megfordítsák a bajnokság alakulását a Red Bull-lal szemben.

A Francia Nagydíjon bemutatott padlólemezüket azóta többször is újra leellenőrizték, legutóbb az Olasz Nagydíjon, ahol a fejlesztett variáns mellett egy ideig visszakerült Sainz autójára a szezon elején használt változat. A Ferrari azóta is kitart a Paul-Ricardon megkezdett fejlesztési irány mellett, azonban a Japán Nagydíjra több helyes is módosítottak a padlólemezükön.

A legfontosabb változtatásokat egyelőre nem láthatjuk, mivel azokat a Venturi-csatornákban, az autó alján végezték el, de a padlólemez merevítőinek áthelyezéséből arra következtethetünk, hogy a padlólemez hajlékonyságán is módosítottak.

Ahogyan az az összehasonlításon is látszik, a Ferrari lerövidítette a fém merevítőt, és az már a padlólemez széle helyett a diffúzor kezdeténél köti össze a padlólemezt a karosszériával.

Ferrari F1-75 floor fence comparison Photo by: Uncredited

A Ferrari megtartotta a Venturi-csatorna lépcsős száját, amit Szingapúrra a McLaren is lemásolt, de módosítottak a legkülső, legnagyobb terelőelem formáján (zöld vonalak, kisképben a korábbi változat). Részben ez a legkülső terelőelem felel azért is, hogy az első kerekek generálta turbulens levegőt távol tartsák a Venturi-csatornától.

A fejlesztési csomag részeként megváltoztatták az utascella alatti splitter hosszát, formáját is, valamint az azon található szárnyat is, amelyek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Ferrari ismét kibővítse az F1-75 ideális működési tartományát, a gumik gyilkolása nélkül.

A kiadós pénteki eső és Charles Leclerc fékproblémája minden bizonnyal nem segítette a Ferrari munkáját, miközben már csak 5 futamuk van arra, hogy megszerezzék a hőn áhított moráljavító futamgyőzelmet.