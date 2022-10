Leclerc a „nagyon-nagyon nehéz” kezdés ellenére is pozitív a folytatást illetően

Leclerc a két edzés során többször is hibázott, megjárta a kavicságyat, kicsúszott, az FP1-en még a harmadik, az FP2-n viszont már csak 11. tudott lenni, miközben hátránya 2,7 másodperc volt George Russellhez képest.

Ezek alapján azt hihetnénk, hogy a monacói elégedetlenül nyilatkozott, de nem ez volt a helyzet. „Az FP1 jó móka volt! Az FP2-n nem maradtak már gumik, így az kevésbé. Összességében viszont egészen jó nap volt, az autó érzésre jó, csak holnap mindent össze kell raknunk.”

„A második gyakorlás ezzel szemben már nagyon-nagyon nehéz volt, mert a gumiknak teljesen annyi volt, de ettől még rengeteget tanulhatunk ebből a futamra, szóval ez egy pozitív péntek volt, aztán majd látjuk a folytatást.”

„A körülmények sokat fognak változni, így a harmadik edzés arról fog szólni, hogy a lehető leggyorsabban alkalmazkodjunk ezekhez, utána majd kiderül, mire lehetünk képesek” – értékelte az eseményeket a bajnokság második helyezettje.

Sainz eközben valamivel jobban ment, de az FP2 neki is nehezebben alakult, hiszen csak hatodik lett, viszont ő ennek ellenére is örült, mert a szingapúri problémái után most ismét esőben gyakorolhatott és gyűjthetett önbizalmat.

„Nem volt ideális, de legalább az időjárás viszonylag egyenletes volt ma. Ez lehetővé teszi, hogy tesztelj néhány dolgot, amire amúgy nem lenne lehetőséged. Én mindig kimegyek az esőben, mert úgy érzem, mindig lehet tanulni valamit az autóról is, a vezetés terén, főleg Szingapúrt követően.”

„Szeretem az ilyen helyzeteket. Ezért is volt fontos nekem, hogy kimehessek Szingapúr után ilyen körülmények között, és megpróbálhassak felülkerekedni az autót érintő gondokon. Igyekeztem újra megtalálni a ritmust, ami fontos volt, és szerintem sikerrel jártunk. Gyors voltam, és otthon éreztem magam.”

A spanyol ettől függetlenül úgy érzi, a Red Bullnak még mindig van némi előnye. „Ők mindenhol gyorsak: szárazon, esőben, lassú és gyors pályákon, az egyenesekben, lassú kanyarokban. Mindenhol jók a mostani csomagjukkal.”

„Ugyanakkor mi is gyorsak vagyunk, ezért azon fog múlni minden, ki hogyan tudja kivitelezni a hétvégét, és ki találja meg az utolsó egy-két tizedet, mellyel a másik fölé kerekedhet.”

