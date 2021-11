Bottas megkérdőjelezi Wolff sürgető rádiózását

Az időmérőt a harmadik helyen zárta, de utána kapott egy három rajthelyes büntetést a sárga zászló figyelmen kívül hagyása miatt, így csak a hatodikról indulhatott. A piros lámpák kialvása után aztán még további öt pozíciót bukott.

Miközben Bottas a középmezőny autói mögé beragadva próbálta még menteni a menthetőt, kapott egy rádiós üzenetet főnökétől, aki egyértelműen látta, hogy a konstruktőri pontok kezdenek elúszni számukra.

Wolff „biztató” megszólalása látszólag hatott is versenyzőjére, mivel a mercedeses elkezdett rákapcsolni, és sorra vadászta le ellenfeleit. Egy ponton még akár a dobogóra is esélyes volt, de aztán jött a defektje, amelyet követően nem sokkal ki is hívták őt a bokszba, mert már nem látták értelmét folytatni a versenyt.

Amikor Bottast arról kérdezték, hogy meglepte-e őt az üzenet, ő kifejtette, hogy kissé váratlan volt, de megérti, hogy miért volt rá szükség. „Ez normális. A pillanatnak él akkor. Éppen akkor jött, amikor próbáltam végrehajtani egy előzést. Kissé tehát meglepett, mert az időzítés nem volt a legjobb, de nem probléma” – idézte szavait a GPFans.

Wolff esetében egyébként nem ez volt az idei első hasonló üzengetése Bottas felé, ráadásul olykor még Lewis Hamiltonnak is beszólt a rádión, és igyekezett feltüzelni versenyzőit, hátha attól még gyorsabban mennek.

