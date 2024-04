Így vélekednek a pilóták a Forma-1 tervezett új pontrendszeréről

Ahogy a Motorsport.comon beszámoltunk róla a Kínai Nagydíj előtt, az FIA, az FOM és a Forma-1-es csapatok megbeszélésen vesznek majd részt arról, hogy a versenyek első 12 helyezettje kapjon pontot 10 helyett, azaz csak nyolc autó ne legyen a pontszerzők között a vasárnapi futamokon.

Bár ez azt jelentette volna, hogy az Alpine versenyzője, Ocon első idei pontjait szerezte volna a Kínai Nagydíjon, amikor a véleményéről kérdezték, azt mondta, a probléma továbbra is az, hogy az élmezőny túl messze van a középcsapatoktól:

„Hát, olyan, mintha egy nagy vágásra ragtapaszt tennénk, mondjuk így. Így is lehet segíteni a jelenlegi helyzeten. Biztosan működne, mert így ma szereztünk volna pontot, de én jobban örülnék, ha az élmezőnyben versenyezhetnénk és minden csapat közelebb lenne. Szerintem úgy lenne fair fogalmazni, hogy egy kicsit segít abban, amit mindannyian szeretnénk: összehozni az autókat.”

A Haastól Kevin Magnussen támogatja az új rendszert, szerinte így többen fogják úgy érezni, hogy harcolnak valamiért, sőt, ő még tovább is menne: „Szerintem jó lenne, talán mindenki kaphatna pontot, szóval mindig van miért harcolni. A bajnokság végkimenetelén nem fog változtatni, de szerintem így érdekesebbek lesznek a csaták az utolsó ötben is.”

„Szóval talán legyen 50 pont az első helyezettnek és onnan szétosztani, talán ez jó ötlet lenne, ezzel érdekesebbé lehetne tenni. Amikor a 16. vagy 14. helyért harcolsz, jó lenne, ha rendesen, lehetne valamiért küzdeni. Így értelmetlen.”

Valtteri Bottas, akinek csapata, a Sauber szintén pont nélküli, arra a kérdésre, hogy támogatná-e az új pontrendszert, úgy felelt, a csapat jelenlegi szenvedését elnézve igen, mivel az élen versenyzőket nem érintené:

„Egyelőre, ahol most tart a csapat, igen. De ha az első három, négy csapatban vagy, nem is érdekes. Ez ilyen. De számunkra jó lenne. Mindenkivel igazságos lenne, ha minél több pontszerző hely lenne, még a sprinten is, annál jobb. Nagyobb lesz a verseny.”