Capito: a VW nem vesztegetné az idejét az F1-re, ha nem lennének komolyak a szándékai

A Williams jelenlegi csapatfőnöke és ügyvezetője a Volkswagen motorsportos igazgatója volt 2012 és 2016 között, és ő felügyelte a márka WRC-s domináns időszakát. A VW Csoportról már jó ideje köztudott, hogy fontolgatják az F1-be való belépést a következő szabályciklus megérkezésekor.

Ez vélhetően 2026-ban fog bekövetkezni, az azonban még nem dőlt el, hogy az Audi vagy a Porsche fog-e érkezni. Mindkét márka főnöke részese volt már az F1 és az FIA által szervezett fontos tárgyalásoknak.

Capito tehát jól ismeri a Volkswagent, ezért megkérdezték tőle, hogy mennyire gondolja komolynak az érdeklődést a részükről. „Szerintem igazából csak a szabályokon múlik, a 2026-os motorszabályok pedig még nincsenek véglegesítve. Minden ezen múlik.”

„Részesei voltak a motorszabályokról szóló megbeszéléseknek, és nem gondolom, hogy ilyesmire vesztegetnék az idejüket, főleg úgy, hogy még a vezérigazgató is ott volt. Végső soron a végleges regulák határozzák majd meg, ha a Volkswagennél pedig úgy látják, lenne értelme, akkor odamennek az igazgatótanácshoz, és kérnek egy döntést.”

Az utóbbi időszakban több információ is keringett arról, hogy milyen formában jöhetne a potenciális új gyártó. Szó volt arról, hogy a Porsche a Red Bull partnereként lépne be, miközben az Audi felvásárolná a McLarent, és lényegében saját csapattal szállna be az F1-be.

Ez utóbbi pletykát a wokingiak azonnal cáfolták, Capito pedig úgy látja, „nehéz” lenne a VW-nek saját istállót alapítania, és megjegyezte, hogy a márkák korábban a raliban és a sportautózásban is partnerekkel dolgoztak együtt.

„Tudom, hogy mindig nehéz egy ismert csapat esetében, főleg a németeknél a sok szabályozás miatt. Nem igazán lehet versenycsapatot üzemeltetni. Ezért dolgozott korábban az Audi a Joesttel, akárcsak a BMW, mert nagyon nehéz gyári csapatot futtatni. Talán könnyebb külföldön, de tényleg nem tudom.”

„Ha megnézzük a Volkswagen Csoportot, ők eltérő stratégiát követtek a múltban. A ralis csapat teljes mértékben gyári volt, a Porsche és az Audi viszont kiszervezte a gyári istállóit. Én nem vagyok része ezeknek a megbeszéléseknek, de szerintem már van elég információ ahhoz, hogy döntést tudjanak hozni” – zárta gondolatát Capito.

Az F1 mindent megtesz annak érdekében, hogy új gyártók érkezhessenek