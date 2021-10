„Biztos, hogy a jó ember fog ülni abban a Mercedesben jövőre?”

Miután lekerült a vállairól a nyomás, Bottas látszólag egyre jobb formát mutat, és az idei szezonja legjobb versenyét produkálta Törökországban. Miután Lewis Hamilton büntetése révén megörökölte a pole-t, azt a futamon már ki sem engedte a kezéből, és lényegében sima győzelmet aratott, idén először.

Miközben azonban jövőre már az Alfa Romeónál versenyző finn kiválóan ment, addig a helyére jövőre érkező pilóta, George Russell több hibát is vétett. Az időmérőn például egy Q3-at érő körön volt, de aztán az utolsó kanyart elrontotta, így végül csak 13. lett.

Ezek után a futam sem jött neki össze, nem volt meg a tempója, így a 15. pozíció lett az övé. „Hibátlan versenyzés Bottastól, és az időmérőn is gyors volt, szóval tökéletes hétvége a részéről” – mondta van de Grint az RTL GP Slipstream podcast legutóbbi részében.

„Feltehetjük magunknak a kérdést, ha megnézzük Russell teljesítményét, hogy biztosan a megfelelő ember fog-e ülni abban a Mercedesben jövőre.” Azt persze a kommentátor is elismerte, hogy mindez csak erre a futamra vonatkozik, és annak is megvannak az okai, hogy Bottas egy éven keresztül nem nyert futamot.

Van de Grint szerint ráadásul, ha Hamilton előrébbről vág neki a viadalnak, akkor Bottas nyeretlen sorozata tovább tartott volna. „Tegyük fel, hogy Hamilton előrébb tud kapaszkodni; akkor hogyan döntöttek volna? Lehetséges, hogy akkor egészen más ábrázattal sétálgatott volna Bottas a futam után.”

Ehelyett viszont most Hamilton lehetett boldogtalan az ötödik helyével, valamint a rosszul elsült taktikával. A holland szakértő is azok táborát erősíti, akik szerint a britnek hamarabb be kellett volna jönnie, és inkább hallgatnia kellett volna a csapatára.

A korábbi pilóta szerint hatalmas szerep hárul majd a csapattársakra is