Hamilton: Vitathatatlanul ő a legjobb versenyző, aki ellen valaha versenyeztem

Lewis Hamilton 2007-ben újoncként érkezett meg a McLaren Forma-1-es csapatához, ahol az akkor már kétszeres világbajnok Fernando Alonso lett a csapattársa. A spanyol-brit páros nem működött tökéletesen, Alonso pedig 2008-ra visszatért a Renault-hoz.

Ezzel együtt az nem kérdéses, hogy rendkívül tisztelik egymást, erre enged következtetni Hamilton legutóbbi nyilatkozata is, amelyben azt mondta, Alonso a legjobb pilóta, aki ellen valaha is versenyzett – erről az ESPN számolt be:

„Nagy kár, hogy Fernando nem szerezte meg azokat az eredményeket, amelyeket megérdemelt volna a képességei alapján. Vitathatatlanul ő a legjobb versenyző, aki ellen valaha versenyeztem” – mondta Hamilton.

Alonso jelenleg 2 világbajnoki címnél, 32 futamgyőzelemnél, 22 pole-nál és 97 dobogós helyezésnél tart, és jövőre is ott lesz az F1-es mezőnyben az Alpine csapatával a spanyol, aki júliusban lesz 41 éves.

