Az Alfa vezető stratégája visszaemlékezett Kimi Räikkönen lenyűgöző portugáliai rajtjára (videóval)

A Forma-1 hivatalos podcastjének, a Beyond the Gridnek a legutóbbi vendége az Alfa Romeo vezető stratégája, Ruth Buscombe volt, akit Kimi Räikkönen tavalyi portugáliai első köréről is megkérdeztek.

Mint ismert, Kimi ekkor a 16. helyről rajtolva a 6. helyen haladt egy kör után – de mit csinál akkor egy stratéga, amikor 11 pozíciót javít az egyik versenyzőjük? Buscombe elárulta, számítottak javításra a rajtnál, de nem ekkorára.

„Emlékezzünk arra, hogy egyedül ő volt lágy gumikon. Csak azért rajtoltunk a lágyakon, hogy javítsunk! De ekkora mértékű sikerre nem számítottunk a szimulációink alapján. Viszont amikor ilyen pozícióból rajtolsz egy új pályán a Forma-1-ben, akkor ez minden stratéga legvadabb álma.”

„Mert ha nem elölről rajtolsz, miközben a legjobb autó van alattad, akkor minden ismeretlen dolog lehetőséget jelent számodra. Szóval annak köszönhetően, hogy senki nem tudta, hogyan fognak viselkedni a gumik, az megnöveli a kockázat vs. jutalom lehetőségét.”

