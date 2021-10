Isztambulban lágyít a Pirelli, Katarba a legkeményebb keverékeket viszik

Látva az abroncsokra váró terhelést, valamint ismerve a Pirelli óvatos hozzáállását, nem meglepő, hogy a Doha mellett található Losail International Circuitre a három legkeményebb, vagyis a C1-es, C2-es és C3-as gumikat viszik majd el.

A pályán ugyanis sok gyorsabb kanyar is található, amelyek ráadásul egymást követik, illetve a célegyenes is nagyon hosszú. Ami viszont a közelebbi jövőt illeti, a soron következő Török Nagydíjra lágyabb keverékek érkeznek, mint tavaly.

A Pirelli legutóbb még a legkeményebb kiosztást bocsátotta a csapatok rendelkezésére, idénre azonban lágyítottak egyet, ami azt jelenti, hogy a skála közepe, vagyis a C2-es, C3-as és C4-es gumi lesz a porondon.

Ez érthető is, hiszen 2020-ban az újraaszfaltozott pályán igazi kihívás volt nem kicsúszni, amit a megérkező eső csak tovább rontott. Ahogyan azt azonban a napokban Michael Masi versenyigazgató megerősítette, azóta már az egész aszfaltfelületet magas nyomású vízsugárral kezelték, hogy valamivel jobban tapadjon.

Így tehát talán most kevesebb félnivalója van a pilótáknak, akik közül legutóbb többen is rossz véleménnyel voltak a változtatásokról. A szezonzárón pedig annak ellenére sem lesz módosítás, hogy a Yas Marina Circuit több helyen is komolyan átalakul.

Több lassú szakaszt is gyors, bizonyos helyen döntött kanyarokra cserélnek, emiatt pedig növekszik majd a gumikra nehezedő terhelés, de az olasz gyártó továbbra is a leglágyabb, vagyis a C3-as, C4-es és C5-ös abroncsokat viszi majd el Abu Dhabiba.

