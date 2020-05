Alfa Romeo: Továbbra is kissé vakon vagyunk…

A koronavírus-járvány kitörése miatt már hét versenyt elhalasztottak a Forma-1-ben, Monacót pedig hivatalosan is törölték, és a várakozások szerint további versenyek csatlakozhatnak az elhalasztott vagy törölt futamok sorába.

És mivel nincs versenyzés, a csapatok is nagyon nehéz helyzetbe kerültek anyagilag, hiszen emiatt csökkenhetnek a reklám- és szponzorbevételek. Vészhelyzeti intézkedésekre pedig már sor is került: az F1 előrehozta a nyári szünetet, így jelenleg egyik csapat sem dolgozhat, a 2021-re tervezett technikai szabályokat pedig 2022-re halasztották.

Viszont továbbra is megvan annak az esélye, hogy egyes csapatok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek. A Forma-1 helyzetével kapcsolatosan a Motorsport.com az Alfa Romeo csapatfőnökével, Frederic Vasseurrel készített exkluzív interjút.

A csapatfőnök elmondta, hogy a helyzet rendkívül nehéz, hiszen rengeteg dolog kapcsán nagy a bizonytalanság, és senki nem tudja, hogy mi fog történni a következő hónapokban.

„A probléma az, hogy nem tudjuk, mennyire lesz „mély” a krízis. Azt sem tudjuk, hogy Montrealban elkezdődhet-e a szezon vagy sem. Nagyon nehéz pillanatnyilag világos képet látni a szituációról, és hogy milyen lesz a szezon. Most szenvedünk azzal, hogy felépítsünk egy erős és megfelelő szezont, de sosem lehet tudni.”

„Azt is nehéz elképzelni, hogy milyen hatása lesz ennek a csapatokra. Reaktívnak kell lennünk. Azon dolgozunk, hogy lefektessük a terveinket, és próbálunk B-tervvel, C-tervvel és az ABC összes többi betűjének megfelelő tervvel rendelkezni. Végül is meg kell értenünk, hogy most a hatóságok által hozott döntések egyre fontosabbak, és menedzselnünk kell a helyzetet.”

A McLaren már bejelentette a költségcsökkentő tervét, amelynek részeként a cégen belül mindenkinek csökkenteni fogják a fizetését, és a személyzet egy részét szabadságolták a krízis végéig.

Vasseur úgy gondolja, hogy minden csapat nyomás alá kerül a jelenlegi helyzet miatt – a kisebb csapatoktól a nagy autógyártókig. Vasseurtől azt kérdezték, hogy a gyári csapatok is szenvedhetnek-e a jelenlegi helyzetben.

„Először is, sokkal inkább a saját helyzetünkre fókuszálok, nem pedig a nagyobb csapatok helyzetére. Nem tudom pontosan, hogy milyen helyzetben vannak, viszont szerintem ez mindenki számára ugyanolyan. Minden autógyártó krízissel néz szembe. Valószínűleg a Red Bull is kevesebb dobozzal ad el most, mint tavaly ilyenkor, hiszen a pubok és a bárok zárva vannak.”

„Ez mindenki számára krízist jelent. De reagálnunk kell. És együttesen kell reagálnunk. Nem az a lényeg, hogy ez kit érint jobban, kit kevésbé, hanem az, hogy megoldásokat találjunk. Együttesen érint minket a helyzet, és erős reakciót kell találnunk, és valami nagyon szolidra kell fókuszálnunk.”

Vasseur elmondta, hogy az Alfa Romeo már beszélt a szponzoraival a helyzetről, és elismerte, hogy nehéz volt mindenkinek elfogadnia a szituációt.

„Kapcsolatba léptünk a szponzorainkkal. Természetesen senki sem örül a jelenlegi helyzetnek. Az üzletem, a munkám és a szenvedélyem a versenyzés. Nem pedig az, hogy otthon maradjak.”

„Bár imádom a családomat, nem akarok hat hónapon keresztül otthon maradni! De végül meg kell értenünk a helyszínt, és szerintem a szponzoroknak is más dolgokat is kell menedzselniük a krízis miatt, nem csak az F1-es szponzorációt.”

„Kapcsolatban vagyunk velük, próbáljuk elmagyarázni nekik a helyzetet, és azt, hogy dolgozunk egy megfelelő versenynaptáron, hogy annyira hamar, amennyire csak lehetséges visszatérjünk a pályára. Viszont továbbra is kissé vakon vagyunk.” – mondta a francia.

