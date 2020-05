Giovinazzi meggyőzné a Ferrarit, dobogóra állna az Alfával, legyőzné Kimit, és ő is ott lesz a virtuális nagydíjon

A Forma-1 a hosszú kényszerszünet miatt egy virtuális nagydíj-sorozatot indított, ami valószínűleg tovább fog tartani a tervezettnél, hiszen a koronavírus még mindig sok áldozatot követel. Semmilyen garancia nincs arra, hogy hamarosan kezdetét veheti a 2020-as szezon.

A Liberty Media által rendezett első virtuális nagydíjon a jelenlegi F1-es pilóták közül csak ketten vettek részt. Lando Norris a McLaren, Nicholas Latifi a Williams színeiben indult. Emiatt kapott némi kritikát a sorozat.

A második futamra, ami ezen a hétvégén kerül megrendezésre a Vietnami Nagydíj eredeti időpontjában, már sokkal többen adták jelentkezésüket. Többek között Charles Leclerc is megküzd a győzelemért, ráadásul a csapattársa a Ferrarinál a testvére, Arthur lesz, aki az akadémia tagja.

A La Gazzetta dello Sport kérdésére Antonio Giovinazzi is megerősítette, hogy ott lesz a futamon, amit az Albert Parkban rendeznek meg, mivel az F1 2019 nem tartalmazza a vietnami pályát, mely idén mutatkozna be a sorozatban, de az ázsiai nagydíjat szintén el kellett halasztani. A csapattársa Johnny Herbert lesz, aki az első futamon is ott volt.

A csapatok közül még mindig várhatóak bejelentések a hétvégére, de az már biztos, hogy 6 jelenlegi F1-es versenyző is képviseltetni fogja magát a viadalon. Giovinazzi már nagyon várja, hogy a családjával és a barátnőjével legyen, mert ez jelenleg nem lehetséges.

„Otthon vagyok a kanapén, a konyhában, a televízió előtt, vagy épp edzem és szimulátorozom. A szeretteimmel csak videós formában tudok beszélgetni, de remélem, hogy húsvétkor ott lehetek velük.”

„Közben túlélek, főzök, takarítok, és főzök. A hajam pedig csak egyre nő, mert nem mehetek el fodrászhoz... Hiányoznak a barátaim, a barátnő, és szeretném látni a családomat. Közben felfedeztem, hogy milyen jó szakács vagyok... Nem is vagyok rossz ebben, és azt kell mondjam, ezekben az időkben a szenvedélyemmé vált.”

„Természetesen edzésmunkát is végzek, és egyeztettem az edzőmmel. Főleg nyakizom edzéseket végzek. Sok F1-es kollégámnak van otthon konditerme, de nekem nincs, így magamnak kell ezt megszerveznem. Alig várom már, hogy újra autóba üljek.”

„Ami pedig a 2020-as idényt illeti, annyi pontot akarok gyűjteni, amennyi csak lehetséges, miközben dobogóra állok az Alfa Romeóval, és legyőzőm Kimit. Tavaly a 4. és 5. helyen voltunk Brazíliában, szóval ez elérhető.”

Giovinazzi a Ferrariról is mondott néhány szót, és nemcsak amiatt mert olasz, hiszen továbbra is a maranellói akadémia tagja. „Nem titkolom, hogy ez az álmom, ebben nőttem fel, és a bálványom Michael Schumacher volt, miközben elképzeltem, hogy dobogóra állok a csapattal, és az emberek előttem éljeneznek. Tudom, hogy ott vagyok a listán, és egy remek szezont kell futnom ahhoz, hogy meggyőzzem Mattia Binottót, hogy kiérdemlem a lehetőséget.”

