Albonnak lövése sem volt, mit kéne tenni a káoszban

A Toro Rosso számára egyértelműen jól jöttek a hockenheimi körülmények, sokáig Alexander Albon harcolt eséllyel a dobogóért, végül Daniil Kvjat végzett a pódiumon, míg a thai a hatodik helyen zárt. Albon szerint többre is képes lehetett volna, ezért kicsit csalódás számára a végeredmény.

"Jó esélyünk volt, esőtáncot jártam tegnap, de tény, hogy ez azért mindenkinek furcsa volt. Nagyon elégedett vagyok magammal, és a csapattal, a csapat elképesztő munkát végzett, minden stratégiai döntés, amit a két autó kapcsán meghoztunk, az bevált. Sajnos a végén volt még egy újraindulás, aminél hirtelen Hamilton mögött találtam magam, és nem volt egyszerű a helyzet, és amikor megpróbáltam megelőzni, emiatt viszont végül még én vesztettem pozíciókat" - mesélte Albon.

Még több F1 hír: Verstappen nyerte az év(tized) versenyét Németországban Vettel és Kvjat előtt!

"Őszintén megmondom, hogy még sosem voltam versenyen ilyen körülmények között, a csapat kérdezgette, hogy milyen a pálya, hogy mikor kell majd a kerékcsere, de én csak azt tudtam válaszolni, hogy fogalmam sincs, ezt nektek kell tudni" - mondta az újonc a nem hétköznapi körülményekről. "De a srácok fantasztikus munkát végeztek, és a kemény munka eredménye, hogy mindkét autó ilyen jó pozícióban zárt" - mondta a thai pilóta.

"Ez egy remek verseny volt a számomra, minden pillanatát élveztem, sokat harcoltam, talán többet, mint bárki más. tegnap még nem hittük, hogy alakulhat így is, de a pálya hőmérséklete és persze az eső helyzetbe hozott minket" - mondta Albon, aki a hajrában Gaslyval küzdött, amelynek vége ütközés, és a francia kiesése lett. "Nagyon jó volt a tempója ellenem, de én védekeztem, és bár nem láttam a videót, én úgy érzem, hogy kicsit túl sok volt a tempója, és nekem nem volt sok lehetőségem. Ez az előzetes véleményem" - mondta Albon.

A kezdést ugyan élvezte az újonc, de nem tagadja, hogy nagyon veszélyesnek is tartotta. "Élvezetes volt, és én örültem is neki, mert nagy variációs lehetőséget biztosított. De az is igaz, hogy az egyes kanyar nagy káosz volt, én nem is láttam semmit. Ez pedig veszélyes, nem mondom, hogy ez rossz dolog, csak ilyenkor óvatosabbnak kell lenni" - zárta értékelését a thai.

Az Alfa Romeo hivatalos F1-es eSport-versenyzője, Bereznay Dániel ezúttal Bakuban ment világrekordot, miközben egy-két érdekességre is felhívta a rajongók figyelmét, akik szintén az F1 2019-ben mérettetik meg magukat.