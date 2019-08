A Toro Rosso megtartaná a párosát, de a Red Bull dönt

Az utóbbi években nem volt stabilnak nevezhető a Toro Rosso pilótapárosa, ugyanis 2017-ben nagyrészt Daniil Kvjat és Carlos Sainz vezette a Toro Rossókat, 2018-ban Pierre Gasly és Brendon Hartley, majd Gaslyt előléptették a Red Bullhoz, Hartley-tól pedig elköszöntek a „bikák”.

Ezután visszahozták korábbi versenyzőjüket, a Toro Rossónál és a Red Bullnál egyaránt megforduló Daniil Kvjatot, mellé pedig azt az Alexander Albont hozták, aki 2018-ban a Formula 2-ben az összetettbeli 3. helyet szerezte meg – George Russell és Lando Norris mögött.

A páros együtt összesen 8 alkalommal hozta be pontszerző helyre a Toro Rosso autóját: Kvjat 5-ször, Albon pedig 3-szor. Jelenleg jó esély van arra, hogy jövőre is ők terelgethetik a Red Bull juniorcsapatának 2 autóját, ugyanis a Red Bullnak nincs olyan juniorversenyzője, aki elég szuperlicensz-ponttal rendelkezne az F1-hez, míg a Honda szívesen beültetne egy japán versenyzőt, de erre a feladatra egy japán pilóta sem áll készen.

A csapatfőnök, Franz Tost azt nyilatkozta a MotorsportWeeknek, hogy elégedett a Kvjat-Albon párossal, azonban a végső döntés a Red Bullé.

„Két igazán jó versenyzőnk van. Daniil korábban is versenyzett nálunk, így tudtuk, hogy gyors, most pedig már érett is, és nagyon jól teljesít. Alex pozitív meglepetés számomra a fiatal versenyzők között, Norrisszal együtt.”

„Arra számítok, hogy Alex szezonjának második fele rendkívül erősre fog sikerülni, mivel most már jól ismeri az autót, tudja, hogyan működik a Forma-1, és ha a megfelelő csomaggal látjuk el, nagyon jó eredményeket szerezhet.”

„Személy szerint remélem, hogy ezzel a pilótapárossal folytatjuk 2020-ban, de a végső döntés a Red Bull kezében van. Szerintem a döntést nem fogják meghozni szeptember vége vagy október eleje előtt.” – zárta Tost.

Főszerepben a Német Nagydíj helyszíne, Hockenheim, amiről most egy virtuális gyors kört nézhetünk meg az F1 2019 játékból, benne a Red Bull-Hondával, mely akár esélyese is lehet az eseménynek.