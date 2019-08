Sainz megijedt a tabellától

A hockenheimi második tréningen a szokásos top 6 Pierre Gasly csúnya balesete miatt nem jöhetett létre, az ötödik Max Verstappen mögött azonban ismét hatalmas küzdelem kezdett kialakulni, Romain Grosjean a Haas-szal 6., Lance Stroll a Racing Pointtal 7., Kimi Räikkönen az Alfával 8., Nico Hülkenberg a Renault-val 9., majd Sergio Perez után következett csak a gyorsabbik McLaren-pilóta, Carlos Sainz Jr.. A spanyol szerint a wokingiak ezen a hétvégén is gyorsan kezdtek, de azt sem tagadja, hogy a tabellára nézve kicsit megijedt a nap végén.

"Még mindig sok mindent próbálgatunk, én is nagyon különböző beállításokat próbáltam ki, és az első tréning elég jól is alakult, míg a másodikban meg még jobban is éreztem magam az autóban. Tudtuk, hogy Silverstone-hoz képest új aerodinamikai beállításokat hoz majd mindenki, számítottunk rá, hogy most nem tudunk nagyot lépni előre. Keményen kell dolgozzunk, és ellenőrizni, hogy az Alfa Romeo és a Racing Point sebessége honnan van" - mondta pénteken Sainz, akinek csapattársa, Lando Norris a 16. helyen végzett a második edzésen.

A spanyol szombatra javulásban reménykedik.

"Senki sincs, aki arra számít, hogy pénteken lesz a gyorsabb, ahogy én nem vártam az Alfa Romeo fejlődését sem, tudom, hogy az elmúlt versenyeken sok mindent hoztak, de nem értem, mi történhetett" - mondta Sainz, aki szerint a McLarennel számolni kell. "Ott vagyunk, talán nem annyira, mint az előző három versenyen. Egy lépéssel a többiek előtt is az a feladat, hogy minél jobban megértsük az autót."

És hogy milyen a McLaren tempója a spanyol szerint? "Mint korábban, egy kicsit jobb, mint a többieké, de még mindig más világ, mint a legjobbaké" - mondta Sainz.

A hátsó sorokhoz nem annyira hozzászokott Lando Norris is értékelte 12. és 16. helyét:

"Érdekes egy nap volt. A délelőtt oké volt, amit akartunk, azt meg tudtuk csinálni. Voltak problémáink, de semmi nagyobb. Délután már nehezebb volt, főleg a hőmérséklet miatt kicsit szenvedés volt, az autó nem nagyon szereti ezt a meleget, voltak szakaszok, ahol jobban ment, voltak, ahol nem annyira. Éjjel mindent átvizsgálunk. Ráadásul ott volt a piros zászló is, ami után le kellett állítani a motort, mert beragadtunk a boxutcában az egyik Renault mögé. Szóval van még hova fejlődnünk."

