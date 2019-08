Vettel sajnálja, hogy nem marad a hőség: rossz hír a Ferrarinak?

A Ferrari mindkét szabadedzést megnyerte a pénteki napon Hockenheimben, de ez még semmit sem jelent, hiszen a hétvégére sokkal hűvösebb időt és esőt jósolnak. Ez pedig nagyban változtathat az erősorrendben, bár a Red Bullnál azt mondták, az olaszok ismét dominánsnak tűnnek, és a Mercedesnél is egy nagyon erős SF90-ről beszéltek.

Még több F1 hír: A Red Bull fogja a fejét Gasly miatt, és szerintük a Ferrari ismét domináns

„Összességében nagyon elégedett vagyok a mai nappal. Azt kell mondjam, hogy a mai egy jobb nap volt. Nyilvánvalóan itt-ott volt egy kis csuklásunk azt illetően, hogy megtaláljuk a ritmust, és vesztettünk egy kis időt is a közepes gumikon délután, de mindent összevetve ez egy nagyon jó péntek volt. Az autó remekül érezte magát, és azt hiszem, hogy a dolgok elég jó irányba haladtak, még akkor is, ha a gumikopás állandó kihívást jelent ilyen meleg körülmények között.”

„Most abban bízunk, hogy meg tudjuk tartani ezt a ritmust, bár tudjuk, hogy ez csak egy pénteki nap volt, és holnap egy igen más nagydíj várhat ránk az időjárás miatt. Nehéz megmondani, hogy mi lesz ezzel, és azt sem tudom, hogy a Mercedes és a Red Bull mennyire vállalt kompromisszumot a hőség miatt, vagy sem. Szerintem ez mindenkit érint, és láthattuk, hogy a mezőny egy nyitottabb autóval volt odakint. Jó lett volna egy ilyen forró versenyen menni, ami szerintem igazán szórakoztató, és nagyon tetszik, amikor csak úgy dől belőlem az izzadtság a volán mögött.”

„Pontosan nem tudom, hogy milyen idő lesz holnap és vasárnap, de azt igen, hogy nem olyan, mint ma. Mint mondtam, ma nagyon elégedett voltam, és remekül mentek a dolgaink. És ez az, amit folytatni szeretnénk, bár még mindig van egy kis munkánk, de a programot teljesítettük, és szerintem egy jó alappal rendelkezünk, még akkor is, ha mások lesznek a körülmények.”

„Nem tudom, hogy mi lesz, ha esni fog... Meglátjuk, hogy milyenek lesznek a feltételek. Ilyenkor kicsit olyan minden, mint a lottó. Ma elvégeztük a házi feladatot, és ez biztos. Reméljük, hogy holnap is egy sima napunk lesz, bármilyen is legyen az idő. A hosszú etapok is rendben voltak, de nem vagyok biztos abban, hogy a Red Bull és a Mercedes mit csinált. Jó lett volna, ha ez a hőség megmarad a hétvégére is, de ez van. Bízzunk abban, hogy a lendületünk kitart.” "

Augusztusban lesz 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.