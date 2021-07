A Mercedes „saját maga generálta a problémáit” Ausztriában

Verstappen már a Red Bull ötödik győzelmét szerezte egymás után, így pedig 32 pontosra növelte előnyét Lewis Hamiltonnal szemben a tabellán. A brit egy „könnyű második helyet” veszített azzal, hogy megsérült az autó hátulja, ennek következtében pedig Vallteri Bottas és Lando Norris is megelőzte.

Ugyan a második és a negyedik hely előrelépést jelent az időmérős negyedik és ötödikhez képest, de ennek ellenére a Mercedes vezető pályamérnöke, Shovlin kifejtette, hogy csapatuk „nem elégedett ezzel az eredménnyel”.

„Szerintem a második és harmadik hely elérésével már elégedettek lehettünk volna, mert reálisan nézve az lett volna a legtöbb. Lényegében saját magunk generáltuk a problémát azzal, hogy gyenge időmérőt teljesítettünk. Ezzel nagyon-nagyon nehézzé vált Max megközelítése is.”

„Igazából olyan erős tempója volt, hogy akkor sem tudtuk volna zavarni őt, ha Lewis mögötte ment volna az első etapon. Az autó nem működött jól, ráadásul Lewisé még meg is sérült, emiatt pedig sok teljesítményt veszített, végül pedig emiatt lett csak negyedik.”

„Összességében egy kicsit frusztráló, a teljesítmény szempontjából, de azért is, mert az autót egy darabban kéne tartanunk.” A Mercedeseket nemcsak a két Red Bull, de Lando Norris is le tudta győzni szombaton, ez pedig sokba került nekik.

Mire Hamilton meg tudta előzni Norrist a 20. körben, Verstappen az élen már kilenc másodpercre elhúzott. A csillagosok nehézségei ráadásul azok után jöttek, hogy a pénteki második edzésen még 1-2-ben végeztek.

Shovlin arra is kitért, hogy a leglágyabb, C5-ös keverék szombaton már nem működött olyan jól a W12-esen, mint pénteken a hűvösebb körülmények között. „Úgy általában véve sem voltunk itt valami erősek. Ez nem is annyira abból látszik, hogy milyen messze volt a Red Bull, hanem abból, hogy a McLaren is nyomás alá helyezett minket.”

„Ez a pálya nem igazán kedvez az autónknak, és nem tudtunk előrelépést tenni a két itteni verseny alatt sem. Szóval ezt még meg kell majd nézzük később. A puha keverék, a C5-ös pedig nem nyújtotta ugyanazt a teljesítményt számunkra a melegebb szombati körülmények között.”

„Nem is arról van szó, hogy valamit elrontottunk volna, de ha megnézzük az erősorrendet, akkor el kell ismernünk, hogy amit csinálunk, az most nem jó” – mondta őszintén Shovlin. Krízisben lenne tehát a Mercedes? Ezt azért még nem lehet kijelenteni, de kissé tanácstalannak tűnnek, és nem tudják, hogyan jöhetnének vissza a Red Bullra.

