Norris: a büntetőpontokat tartsák meg a veszélyes esetekre

Norris egy ötmásodperces időbüntetést kapott a futamon, valamint két büntetőpontot a szuperlicencére, miután az FIA úgy ítélte meg, hogy leterelte Sergio Perezt a pályáról a verseny elején.

Ezzel összességében már 10 pontja van, 12-nél pedig az adott versenyzőt eltiltják egy futamra. A remekül teljesítő pilóta szerencséje azonban az, hogy még a Brit Nagydíj előtt, július 10-én elévül két korábbi büntetőpontja, így nyolc lesz neki a következő hétvége megkezdése előtt.

Ettől függetlenül azonban nem nyugodhat meg, mert utána legközelebb csak novemberben törlődnek pontjai, így addig eléggé oda kell figyelnie, hogy hogyan viselkedik a versenypályán, ha nem akar egy versenyt a partvonalól szemlélni.

Még több F1 hír: Videón Räikkönen és Vettel balesete, amiért megbüntették a finnt

Norris ettől függetlenül úgy érzi, hogy nem csinált semmit, amiért ilyen közel kellett, hogy kerüljön az egyfutamos eltiltáshoz, és elmondta, hogy a büntetőpontokat az olyan esetekre kéne tartogatniuk, amelyek „veszélybe sodorják az embereket”, nem pedig a versenybalesetekre.

„Miért érdemlek büntetőpontokat azért, mert valaki a kavicságyba ment? Szóval igen, én semmi veszélyeset nem csináltam. Bizonyos esetekben talán valóban érdemelsz büntetést a pályán, mert olyan dolgot követtél el, hibáztál, de aztán vannak olyan dolgok is, amelyeket néha-néha elkövet valaki és teljes mértékben veszélyesek.”

„Tehát, ha mondjuk többször is előzöl sárga zászló alatt, ezt pedig egyértelműen tiltják a szabályok, és még veszélybe is sodorsz vele valakit, akkor megértem, hogy büntetőpontot kap valaki. Ha pedig ez összegyűlik, akkor jön az eltiltás.”

„Az ilyen kis dolgokért azonban ez már hülyeség szerintem. A Forma–1-nek nem ilyennek kéne lennie, és azt várnám és remélném, hogy mások is támogatják a véleményemet ezzel kapcsolatban” – magyarázta a harmadik helyen célba érő Norris.

Max Verstappen, aki szintén részese volt a futam utáni sajtótájékoztatónak, mivel megnyerte a versenyt, egyből védelmébe vette a feldúlt brit pilótát. „Mennyi pontot is kapott ezért, kettőt? Tehát, ha mondjuk hatszor megcsinálnád ugyanezt, akkor eltiltanának. Én nem hiszem, hogy az ilyesmiért ez járna. Ez nem korrekt.”

„Én is voltam hasonló helyzetben, nekem is volt kilenc vagy tíz pontom. Ez már csak így megy. Ennek ellenére nem hiszem, hogy az ehhez hasonló incidensekért el kellene tiltani valakit. Én már kb. két évvel ezelőtt is mondtam, hogy meg kéne ezt vizsgálni.”

Ennyit bukott Hamilton autójának sérülése miatt