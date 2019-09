A Mercedes nehéz napokat él át, de Wolff szerint ez teszi keményebbé őket

A Mercedes az év elején hatalmas fölényben volt, és zsinórban szállította a kettős győzelmeket, úgy tűnt, hogy a németek korábbi fölénye csak fokozódott. A nyári szünet előtt Max Verstappen már két versenyen képes volt megingatni a Mercedes önbizalmát, míg a szünet után a Ferrari uralja a mezőnyt. Az olaszok zsinórban szerzett három győzelméből az utolsó volt az igazán meglepő, Szingapúrban már mindenki ismét a Mercedes sikerére számított.

A Ferrarit is meglepte a Marina Bay-i remeklés, ahogy a Mercedest is, amely még a spái és monzai olasz sikereket el tudta könyvelni, a szingapúri Ferrari-fölény azonban már mélyebb döfés volt a regnáló világbajnoknak. Toto Wolff nem is tagadja, hogy ez így már keményebb időszakot jelent.

"Szingapúr egy nehéz hétvége volt a számunkra, voltak lehetőségeink a futamon, akár egy erősebb szombati időmérővel, akár egy jobb vasárnapi taktikával, de végül elbuktunk, több okból is. De az is értékes, hogy ez felélesztette azt a szkeptikus, alázatos hozzáállást, amely a múltban meghozta a sikereket" - mondta Wolff Szingapúrról.

"Azonnal a futam után elkezdtünk elemezni a versenyt, hogy mi ment félre Szingapúrban, és ezt tanulásra fogjuk használni. Ezekben a nehéz napokban az tesz minket erősebbé, hogy ez a csapat a gyengeségeket erősségekké formálja át. Ezt fogjuk ismét tenni" - mondta a Mercedes első embere. "Persze ez nem veszi majd el az ellenfelek erősségeit, az elmúlt hét futam megmutatta, hogy egy kiegyenlített csata közepén vagyunk, és a legjobbunkat kell hozni minden téren, hogy ismét elfoglaljuk a dobogó legfelső fokát."

A várakozások szerint az Orosz Nagydíj ismét a Mercedes technikai tulajdonságainak kedvezhet. "Socsiban ismét erősek lehetünk, de az elmúlt évek trendjei nem feltétlenül jelentenek sokat. Egy újabb kihívásokkal teli hétvégére számítunk, és az egész csapat készen áll a megmérettetésre. A pályán van néhány gyorsabb kanyar, az aszfalt nagyon sima, és van néhány hosszabb egyenes is. Éhesek vagyunk a sikerre Szocsiban is" - mondta Wolff.

Egy régebbi felvétel a versenyautózás világából, mely tökéletesen bemutatja azt, hogy adott esetben milyen káosz alakulhat ki a bokszutcában. Ritkán lát hasonlót az ember. Érdemes megnézni a Ferrarikat, hogy mit csinálnak.