Ma 14 éve, hogy Alonso először bajnok lett az F1-ben, Räikkönen ellen

A 2005-ös év alapvetően két versenyző és későbbi világbajnok, Kimi Raikkonen, valamint Fernando Alonso bajnoki küzdelméről szólt. A spanyol általában sziklaszilárdan állt a lábán, a finnt viszont több műszaki hiba sújtotta, így hiába nyert ugyanannyi futamot, mint riválisa, a Belga Nagydíj után 25 pontos hátrányban volt a Renault pilótájával szemben.

A szezon tizenhatodik futamának, a Brazil Nagydíjnak Alonso úgy vágott neki, hogy reális esélye volt arra, hogy bebiztosítsa pályafutása első világbajnoki címét. Fernando ennek megfelelően kezdett, ugyanis megnyerte az időmérőt Juan Pablo Montoya és a csapattársa, Giancarlo Fisichella előtt. Az egyetlen vb-rivális, Kimi Räikkönen mindössze az ötödik helyről kezdhette a futamot. A hátránya közel 0.8 másodperc volt, akárcsak az előtte helyet foglaló Jenson Buttonnak. Fisichella 0.570, Montoya 0.157 másodpercet kapott.

Az első két kör is Alonsóról szólt, innentől viszont már csak egy csapat, a McLaren volt a pályán, ugyanis az ezüst-nyilak végül kettős győzelmet arattak a verseny legnagyobb részében az élen álló Montoya vezetésével. Räikkönen futott be a második helyen 2.5 másodperces hátrányban, azonban mivel rögtön mögötte Alonso jött a sorban, a „Jégember” nem tudott eleget hozni összetettben, ezzel Fernando Alonso két futammal a vége előtt matematikailag is bebiztosította világbajnoki címét.

A Ferrariknak általában jól megy Brazíliában, ebben a bizonyos évben viszont a megnyirbált tekintélyű maranellóiak mindössze egy negyedik és egy hatodik helyet tudtak felmutatni Schumacher, illetve Barrichello révén. Közéjük Fisichella fért be. Az utolsó két pontszerző helyet Jenson Button és Ralf Schumacher szerezték meg.

A 2005-ös brazil futam még egy dologról emlékezetes marad: ez volt az ekkor már a McLarennél versenyző Montoya hetedik, egyben utolsó futamgyőzelme. A McLaren több, mint öt év, a 2000-es Osztrák Nagydíj után először ünnepelhetett kettős sikert. A McLaren 147. alkalommal nyert csapatként, míg a Mercedes motorgyártóként az 52. győzelmét húzta be.

Képgaléria a nagy pillanatokról