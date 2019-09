Vettel "durva" kijelentést tett a Ferrari jövője kapcsán

A Ferrari zsinórban három futamot nyert meg, a spái és a monzai győzelmekre lehetett számítani, de a szingapúri diadal már meglepetés volt. Ugyanakkor a szezon elején mutatott forma miatt ez a feltámadás már késői a világbajnoki elsőségek szempontjából, ám a 2020-as esélyeket tekintve biztató lehet. A Ferrari 2008-ban nyerte utolsó világbajnoki címét, vagyis az olasz istálló már több mint egy évtizede csak vár az újabb sikerre. Vettel szerint márpedig csak egy újabb elsőség lenne képes helyretenni a Ferrari renoméját.

"Már egy ideje a Ferrarinál vagyok, és azt érzem, hogy egyetlen dolog tudná helyrebillenteni a dolgokat, egy vb-cím. Tudom, hogy ez durva kijelentés, de ez van, ez a realitás. Nagyon keményen dolgozunk, ebben az év még nagyon bonyolult lenne megfordítani a dolgokat a Mercedes formáját tekintve, amit az első 14-15 versenyen mutatott" - jelentette ki Sebastian Vettel.

"De nem adjuk fel, mert amit idén tanulunk, az jövőre segíthet. Szóval végül is ez is jól jöhet a következő évi fejlesztésekkel kapcsolatban" - jelentette ki Vettel. "De ennél több kell majd, mi akarunk lenni a legjobb csapat, ami most nem igaz ránk. Az utolsó versenyek jók voltak a számunkra, és ez nagyon kellett az önbizalmunknak, de még így is nagyon sok munka vár ránk."

Szingapúrban Vettel megszakította negatív sorozatát, és idén először futamgyőzelmet ünnepelhetett, miközben csapattársa, Charles Leclerc az azt megelőző két versenyen tudta győzelemre vezetni a Ferrarit. A monacói ezzel már holtversenyben harmadik az egyéni vb-tabellán Max Verstappennel, nem sokkal Valtteri Bottas mögött, míg Lewis Hamilton előnye továbbra is jelentős az élen.

"Nehéz lesz a szezon vége, mert elég biztosra veszem, hogy a többi csapatnak még lesznek fejlesztései. De jól is alakulnak a dolgok, mert most két teljesen más karakterű pályán voltunk, és mindkettőn gyorsak voltunk. Ez elég nagy meglepetés volt a számunkra. De ez egy jó jel" - tette hozzá Vettel. Az Orosz Nagydíj kapcsán sem várható, hogy a Ferrari versenyképes lesz, ugyanakkor egy újabb teszt lesz, hogy az új fejlesztések valóban egy szintre emelik-e aerodinamikai szempontból a Ferrarit a Mercedes-szel és a Red Bull-lal.

"Ha visszatekintek a szezon első felére, voltak, olyan versenyek, amelyeken nyerhettünk volna, és jól teljesítettünk. Szóval nem látom be, hogy ez miért ne történhetne meg a következő versenyen. Az autó fejlődött, szóval egyre több versenyen kell versenyképesnek lennünk. Az ellenfelek nagyon erősek, és lesznek pályák, amin az ő idejük jön majd el. Most azonban a miénk van itt" - ezt már Mattia Binotto csapatfőnök nyilatkozta a Ferrari esélyei kapcsán.

