A korábbi pilóta szerint Bottas képtelen forgalomban vezetni

Miközben a mezőny élén Lewis Hamilton két Red Bull ellen igyekezett harcolni az Abu Dhabi Nagydíjon, a finn versenyző a gyengébb időmérőjét követően a középmezőnyben találta magát, ahonnan csak nehezen tudott visszakapaszkodni.

Jolyon Palmert például sokkolta, hogy Bottas nem volt képes jobban teljesíteni utolsó mercedeses viadalán, így pedig nem is tudta segíteni Hamiltont a verseny végén, amikor a Red Bull Max Verstappennel ingyen cserélhetett kereket a biztonsági autós fázisnál.

Surer is egyetértett ezzel a megállapítással és hozzátette, hogy a tízszeres futamgyőztes a Mercedesnél töltött időszaka során túl gyakran találta magát hátrébb a kelleténél, és ilyenkor általában nem is tudott elég hatékonyan visszazárkózni.

Emellett ő is felhívta a figyelmet arra, hogy ha Bottas ott lett volna Verstappen előtt a kerékcseréjét követően, akkor a holland vélhetően nem tudott volna egy körön belül kettőt is előzni, így pedig Hamiltoné lehetett volna a bajnoki cím.

„Max akkor nem tudta volna megoldani. Két autót egy körön megelőzni igazán nehéz lett volna számára, Bottas viszont nem volt sehol” – mondta a Motorsport-Total.com-nak a 82 F1-es futamon induló expilóta.

Surer szerint pedig messze nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Bottas nem tudott mindent kihozni az autójából, és talán ez is az oka annak, hogy jövőre már George Russell fog ülni a másik Mercedesben.

„Bottas valójában egy kudarc a forgalomban. Mindig beragad és elképesztően nehéz dolga van. Nem tud megelőzni nála egy másodperccel lassabb autókat sem a mezőny legjobb autójával. Ez az ő gyengesége.”

Azt viszont Surer is elismerte, hogy Bottas egyetlen körön igazán erős, néha még Hamiltonnál is jobb. „Az időmérőn általában meg tudja oldani, olykor még úgy is, hogy Hamilton elé kerül. Neki ez megy, Pereznek pedig ez a gyengéje” – hasonlította össze a másik „szárnysegéddel” a jövőre már az Alfa Romeónál versenyző pilótát.

