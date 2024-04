Korábbi F1-es: Hamilton képtelen megbirkózni a rossz autókkal

Hamilton az utolsó idényét teljesíti a Mercedes pilótájaként, de pechjére a csapat idénre sem tudott sokkal jobb autót építeni, mint az elmúlt két évben. George Russell eközben sokkal jobban boldogul, ami eddig a két pilóta elért eredményein is meglátszik.

„Ha nem jó az autó, akkor Russell jobban vezet, mivel neki éveken át kellett küszködnie a Williamsszel” – mondta Surer a Formel1.de legújabb videójában, majd arra is kitért, hogy Hamilton azért nem tudott futamot nyerni az utóbbi közel két és fél évben, mert nem volt alatta megfelelő masina. „Lewis mindig is a legjobb autókban ült. Ez azt jelenti, hogy ha az autó nem azt csinálja, amit ő akar, akkor gondban van. És jelenleg is ezt látjuk.”

„Russell eközben képes kompromisszumokkal élni, akárcsak [Fernando] Alonso. Ők egyszerűen képesek alkalmazkodni az autóhoz, míg Lewis nem. Emlékezzünk viszont: a tavalyi év vége felé, amikor az autó javult, a régi Lewis is hirtelen visszatért.”

Surer szerint Hamiltonnál egyfajta gyengeség, hogy rosszabb autókkal nem tud győzni. „Lehet, hogy egyszerűen el van kényeztetve. Mindig a legjobb csapatban volt a Formula 3-ban és a Formula 2-ben, ami miatt teljesen normális számára, hogy az autó úgy viselkedik, ahogy azt ő akarja. Amikor viszont harcolnia kell az autóval, akkor veszít.”

„Ezzel szemben egy jó autóban még magát is felül tudja múlni. Képes lesöpörni az ellenfeleket.” Surer egyébként úgy véli, hogy Hamilton is túl van már a legjobb évein: „Persze, természetesen. Amit korábban Alonso kapcsán mondtunk, az nála is igaz lesz. Egy bizonyos ponton a puszta tempó egyszerűen elkezd csökkenni.”

Hamilton jövőre azonban Ferrarira vált, ami Surer szerint is egyfajta motivációs pluszt jelenthet majd a brit számára. „Bizonyítani akarja majd a világnak, hogy képes versenyeket nyerni a Ferrarival. Az életkora azonban már ellene szól.”

„A tapasztalat eközben segít a futamokon, és ismerjük őt és a rádiózásait; mindig remek információkat közöl a csapattal. Néha úgy hangzik, mintha panaszkodna, de az információ nyilván rendkívül fontos. A tapasztalatával tehát biztosan hozzá tud majd tenni. Ami viszont a nyers tempóját illeti, szerintem veszíteni fog pár századot vagy tizedet” – zárta a svájci Surer.

Hamilton számára tehát előbb-utóbb eljön majd a visszavonulás ideje is, de a Mercedes versenyzője már nagyon is tudja, mihez fog kezdeni az F1 után.