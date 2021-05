A fiatal brit már az első évében is jól teljesített, de azóta csak még tovább nőtt az értéke, és 2021-ben eddig mindennél jobban vezet. Négy futam után már van egy dobogója, és a 41 gyűjtött pontjával jelenleg negyedik a tabellán.

Ezek alapján egyre többen látják őt úgy, mint aki idővel képes lehet beleszólni a bajnokság végkimenetelébe, és ezek közé az emberek közé tartozik Eric Boullier is. „Látni kell, hogy mit ért el a kisebb kategóriákban, és akkor megértjük, hogy ő F1-es anyagból van.”

„Igazából csak az F1-ben lehet látni, hogy miként érnek be, és csak ezek után derül ki igazán, hogy valakit bajnoki anyagból gyúrtak-e, ami teljesen másik kávéház. Norris szinte mindent megnyert a királykategória előtt, és remekül fejlődik.”

Még több F1 hír: Rosberg: Akkor még nem akartam bejelenteni a visszavonulásom…

„Nemcsak egyetlen körön erős, de a futamokon is, a gumikezelésben. Szépen lépked előre, és a jövőben F1-es bajnok válhat belőle, akárcsak Max Verstappenből” – vélekedik a francia. A McLaren is egyike azon csapatoknak, akik a 2022-es szabályváltozásoktól azt remélik, hogy visszakerülnek a mezőny élére.

Boullier is kifejtette, hogy „remek lenne a McLaren és a sport számára is”, ha korábbi csapata ismét a legjobbak között versenyezhetne a jövő évtől. „Látni lehet, hogy az utóbbi három-négy idény során lépésről lépésre fejlődtek, és ez most kezd is kifizetődni.”

„Sok tényező van azonban. Ott van a költségvetési limit például, amely megváltoztathatja a nagyobb istállók működését, és reméljük, hogy az új szabályok az elvégzett munkát jutalmazzák majd és nem a forrásokat. A jövőben remélhetőleg mindenki harcba szállhat majd a bajnoki címért.”

A Ferrari-pilóták szerint a fehér vonal nem jelenthet megoldást