A Williams csapata rengeteg változáson ment keresztül az utóbbi körülbelül egy évben: a grove-i alakulat a Dorilton Capital tulajdonába került, és a felsővezetésben is történtek változások. Többek között kinevezték vezérigazgatónak a WRC világából is ismert Jost Capitót.

A vezérigazgatót a német Auto Motor und Sportnak adott interjújában a Russell-Bottas balesetről kérdezték, ennek kapcsán pedig elárulta, bár már nem azok az idők járnak, amikor kifogytak pótalkatrészekből, de még mindig nem járnak ott, mint más csapatok.

„Természetesen több alkatrészt kellett gyártanunk George imolai balesete után. Az alkatrészkészletünk biztosan nem olyan, mint a nagyobb csapatoké. A baleset helyreállításához 6000 munkaórára volt szükségünk, ebből kiszámolható, mennyibe került a kár.”

Amikor arról kérdezték, hogy mennyire fájt a csapatnak a baleset, Capito azt is kijelentette, hogy nem fogja azt mondani Russellnek, hogy ne vállaljon kockázatot, az imolai futam előtt is az ellenkezőjére biztatta:

„Csapatként meg kell oldanod ezeket a helyzeteket. A futam előtt azt mondtam George-nak, hogy nem azért vagyunk itt, hogy kocsikázzunk, és ha lát egy rést, ahol szerinte előzni tud, akkor próbálja is meg. Természetesen nem fogom azt mondani neki, hogy többé ne vállaljon kockázatot.”

„A csapat motivációja pedig kiváló volt. Azok az üzemi dolgozók is felajánlották a segítségüket, akik nem is voltak akkorra beosztva. A közelmúltban nem volt ilyen, és ez a szuper jel is mutatja, hogy kezd visszatérni a csapatszellem. Egy ilyen baleset és az autó újjáépítése összekovácsolja a csapatot.”

A baleset után Russell bocsánatot kért, Capito viszont azt mondta, a helyében nem tette volna, azonban fontosnak tartja, hogy a pilóták nyíltan elmondják, amit gondolnak.

„Szerintem nem lett volna szükséges a bocsánatkérés. Én nem kértem volna bocsánatot a helyében. Ha George úgy gondolja, hogy ez így helyes, akkor természetesen nem fogom azt mondani neki, hogy ne tegye. Nem hibáztatom, mindenki máshogy gondolkozik.”

„Mindig is az volt az alapelvem, hogy a pilótáknak kell dönteniük. A versenyzőknek meg kell őrizniük a személyiségüket, hűnek kell maradniuk magukhoz. A csapatnak nem szabad megmondania, hogy mit tegyenek, hanem nyíltan és őszintén kell elmondaniuk, hogy mit gondolnak.”

Az utóbbi időben sokat hallani arról, hogy Russellnek komoly esélye van a Mercedes 2022-es ülésére. Amikor a vezérigazgatót arról kérdezték, mennyire lesz nehéz megtartaniuk a brit pilótát, így válaszolt:

„Ha a Mercedes ajánlatot tesz egy versenyzőnek, akkor nagyon nehéz lesz megtartani, nem számít, melyik versenyzőről és melyik csapatról van szó” – jelentette ki egyértelműen Capito.

