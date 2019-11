A Honda 2020-ra az F1-es világbajnoki címet célozta meg

A Forma-1-ben jóváhagyták és be is mutatták a 2021-es szabályokat, de még egyetlen egy csapat és gyártó sem írta alá az új Concorde Egyezményt, ami az utolsó nagy lépés a sport számára. Időközben a helyzet ismét kezd érdekes lenni, mert a pletykák szerint a Renault F1 Team fontolóra veszi a kiszállást a 2020-as évet követően, annak ellenére, hogy nemrég két nagyon fontos technikai szakembert is szerződtetett.

A Mercedesnél Toto Wolff nyilatkozott úgy, hogy egyelőre nem garantált a szereplésük 2020 után, míg a Red Bullnál Dr. Helmut Marko mondta azt, hogy a Honda egyelőre nem döntött a folytatásról. A Forma-1 számára bármelyik gyártó és csapat elvesztése nagyon sokba kerülne, nem beszélve, ha a Renault, a Mercedes és a Honda is távozna. Annak beláthatatlan következményei lennének.

Közben a Honda vezérigazgatója, Takahiro Hachigo a brazil Lance sportlapnak egyértelmű 2020-as célokról beszélt, melyek mögött a világbajnoki győzelem áll a Red Bull istállójával. „Négy nehéz évünk volt a 2015-ös F1-es visszatérésünket követően. Idén Ausztriában megszereztük az első győzelmünket, és nagyon elégedett vagyok ezzel. Németországban is nyertünk, míg Daniil Kvjat harmadik lett.”

A japán szakember más okokból is elégedett. „Szuzukában Naoki Yamamoto pályára gurulhatott az első szabadedzésen, és ez minden japán számára egy nagyszerű pillanat volt. A következő évben azonban már meg akarjuk nyerni a világbajnokságot a Red Bull csapatával.”

Max Verstappen lehet a másik kulcs ehhez, aki rendkívül gyors, és már elegendő tapasztalattal is rendelkezik, valamint nagyon jól ismeri a csapatot. „Mit várhatok a Hondától? Több lóerőt!” - válaszolt mosolyogva a holland a Telegraaf kérdésére. „A megbízhatóság szempontjából ez az év nagyon jól ment. Ez egy áttörést jelentett számunkra. Már két győzelmünk van, ami óriási lendületet adott az egész társaságnak. A Honda jó úton halad. A motor szempontjából nagyon közel állunk a Mercedeshez, ami rendkívül pozitív.”

