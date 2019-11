F1 2021: rés a pajzson?

Az FIA nemcsak a csapatoknak, hanem saját maguknak is feladta a leckét a 2021-es szabályokkal. Azzal, hogy többek között az aerodinamika is teljesen más lesz a 2020-as idényt követő évben, nagyon sok olyan terület keletkezhet, amik kiskapukat vagy szürke területeket jelenthetnek. Az ehhez hasonló módosítások során már nem egyszer láthattunk erre példát.

A szövetség mégis optimista, és azt gondolja, hogy a 2021-es szabályok korai hiányosságait inkább jelenteni fogják a csapatok, mintsem kihasználni azokat. Nyilván ennek nem „jótékonysági” okai lennének, hiszen a csapatok próbálják lefedni a réseket a többiek előtt. Főként a középcsapatok lehetnek azok, akik fontos információkat adnak az FIA-nek, míg lehetséges, hogy a top-csapatok közül lesznek olyanok, akik élnek a lehetőséggel.

A szürke terület vagy kiskapu közel sem jelenti azt, hogy az adott megoldás, megközelítés szabálytalan lenne, csupán az FIA nem vett észre egy-két dolgot. Ennek érdekében a szövetség az elmúlt hónapokban több szabályt is átírt, miután a folyamatos munka és a regulák értelmezése során észlelték, hogy néhány terület potenciális rést jelenthet a pajzson.

Az FIA célja, hogy minden adandó konfliktust megakadályozzon, mert nem akarnak beleesni abba a hibába, hogy az új szabályok kapcsán sorra jönnek majd az óvások, és az olyan megoldások, amik ezen kiskapuk vagy szürke területek részeként születtek. Nikolas Tombazis, az FIA technikai vezetője nagyon tapasztalt, de nyilván nem rendelkezik olyan mérnöki csoporttal és eszközökkel, mint a csapatok, így a munkája is messze nehezebb.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, Chase Carey, Chairman, Formula 1 and Nikolaz Tombazi unveil the 2021 Formula 1 regulations in a press conference

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images