A Mercedes maradása az F1-ben valószínű, de még nem garantált

Miközben a Mercedes csapata, és a Forma-1 tulajdonos Liberty Media között folynak a megbeszélések a médiajogokkal kapcsolatos új szerződés feltételeiről, Toto Wolff csapatfőnök elmondta, anyavállalatuk, a Daimler sok szempontból mérlegeli, megéri-e továbbra is csapatot indítaniuk a Forma-1-ben.

Mivel az autógyártók világszerte kihívások elé állnak az elektromos autókra való átállás miatt, ráadásul a Daimlernek egyéb váratlan kiadás miatt komoly költségcsökkentési programot kell életbe léptetnie, Wolff lapunknak adott exkluzív interjújában elmondta, mennyire bonyolult a döntés, és hogy szerinte mi fog az istállóval történni 2021-től:

„Minden jel arra mutat, hogy maradunk, de garancia még nincs. Éppen az új Concorde Egyezmény megbeszéléseinek a közepén vagyunk, ezzel kapcsolatban, de ettől függetlenül tárgyalunk a gyártó jövőjéről, és arról, milyen hatása lesz ennek a sportban felvállalt szerepeinkre.”

Mikor arról kérdeztük, milyen tényezők játszhatnak majd szerepet a végső döntés meghozatalakor, Wolff ezt mondta: „Többek között: Milyen irányba halad tovább az autóipar? Milyen módon kíván a Forma-1 a jövőben szórakoztató és technológiai platform lenni? Mint egy olyan márka, amelynek az első autója egy versenyautó volt, a jövőben is helyet szeretnénk-e magunknak ezen a platformon?”

„Van a Ferrari modellje, amit valahogy így lehetne körülírni: „Örökké ezt fogjuk csinálni, versenyautókat, és közúti autókat fogunk építeni.” Aztán van a másik modell, miszerint: „Igenis sikeres időszakon vagyunk túl, és nincs mit bizonyítanunk többé, valami másra szeretnénk koncentrálni.” Mindkettő teljesen elfogadható stratégia.”

Bár néhányan úgy gondolják, a Mercedes folyamatos világbajnoki sikerei után a vezetők már nem sok keresnivalót látnak maguknak a Forma-1-ben, Wolff ezt másképp látja:

„Ha egy felmérést készítenénk arról, hogy melyik forma-1-es csapatot gondolják az emberek a legsikeresebbnek az elmúlt 50 évben, mindenki a Ferrarit fogja mondani, mivel ők már 50 éve az élmezőnyben vannak. Úgy gondolom, egy ilyen rövidtávra kihegyezett korban a hitelesebb stratégia inkább megpróbálni fenntartani a sikereket, mint hogy gyorsan letaroljunk mindent, és kiszálljunk. A siker is egy hullámzó dolog, könnyen lehetsz harmadik is. Persze, mint egy sikerhez szokott gyártó, nekünk is igyekeznünk kell reális elvárásokat támasztanunk, és számolnunk kell azzal, hogy nem nyerhetünk minden évben. Ez nem könnyű.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

A Mercedes korábban már megkötötte motorszállítói szerződéseit a McLarennel, a Racing Pointtal, és a Williamsszel 2021-re, és Wolff szerint képtelenek lettek volna elkötelezni magukat e kötelességük mellett, ha kicsit is úgy éreznék, a Forma-1 már nem szolgálja az ő céljaikat:

„Négy csapatot látunk el motorral, magunkat is beleértve. Az ember csak terhes, vagy nem terhes lehet, nincs olyan, hogy valaki félig terhes. Magyarán vagy részt veszünk a bajnokságban, vagy nem.”

