A Haas pilótát keres, két név jöhet szóba – sajtóhír

A Haas Forma-1-es csapatának párosa 2017 óta változatlan, vagyis sorozatban a negyedik szezonban is Romain Grosjean és Kevin Magnussen vezeti az amerikai alakulat két autóját. Azonban könnyen elképzelhető, hogy ez a sorozat 2021-ben megszakad.

A Motorsport.com olasz kiadása ugyanis paddockbeli pletykákra hivatkozva arról számol be, hogy Nico Hülkenberg komoly esélyes lehet a Haas egyik ülésére, ha Grosjean úgy dönt, hogy 2021-ben elhagyja az F1-et. A Haas mindig is a tapasztaltabb pilótákat részesítette előnyben, így „Hulk” illene a profiljukba.

Hivatalos kommunikáció egyelőre egyik fél részéről sincs, viszont az olasz Motorsport több forrása is arról számolt be, hogy Grosjean 10 szezont követően (a 2009-es debütálását is beleszámítva) könnyen lehet, hogy búcsút int a száguldó cirkusznak.

Eközben Magnussen helyzete bizonytalan, a Haas pedig jelenleg a lehetőségek kiértékelésénél jár, és árgus szemmel figyelik, hogy mi történik a Racing Pointnál. Amennyiben Sergio Perez 2021-ben már nem lesz Lawrence Stroll csapatánál, akkor az Alfa Romeo és a Haas is megkísérelheti a mexikói pilóta szerződtetését.

Hülkenbergnek és Magnussennek pedig van „közös múltja”, amikor Hülkenberg a 2017-es Magyar Nagydíjon a futam legsportszerűtlenebb versenyzőjének nevezte Magnussent, aki erre nem irodalmi stílusban válaszolt – minden bizonnyal a két pilóta a saját érdekében félretenné a korábbi nézeteltérést, amennyiben egy csapathoz kerülnének.

