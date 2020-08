Ricciardo Alonsóról: „Nem egy öreg pilóta visszatérésére számítok!”

Fernando Alonso 2018 végén hagyta el a McLaren F1-es csapatát és összességében a Forma-1-et, jövőre viszont visszatér a formulaautózás királykategóriájába a Renault-val, ahol a csapattársa Esteban Ocon lesz.

A francia istállótól pedig Daniel Ricciardo távozik a McLarenhez, akit megkérdeztek Alonso visszatéréséről. Az ausztrál jó véleménnyel van a kétszeres világbajnokról, és kiváló teljesítményre számít tőle.

„Nem egy öreg Fernandóra számítok. Jobb, ha senki nem arra számít, hogy egy öreg pilóta csatlakozik a mezőnybe. Én arra számítok, hogy egy felkészült és nagyon gyors versenyző tér vissza.” – kezdte Ricciardo.

„Amikor elhagyta a Forma-1-et, nem igazán tudtam, hogy mit fog csinálni, viszont mint később láttam, más kategóriákban próbálta ki magát. Azt sem tudtam, hogy vissza akar-e térni egyáltalán, de nagyon úgy tűnik, hogy igen.”

„2018-ban tökéletes időmérős eredményt produkált (szerk.: 21-0-ra verte Stoffel Vandoorne-t a McLarennél). És Vandoorne nem csak egy egyszerű versenyző. Alonsónak megvan a tehetsége ahhoz, hogy a maximumot hozza ki az autójából.”

Fernando Alonso, McLaren, and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing in the press conference

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images