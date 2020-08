Briatore valóban kórházban volt, de nem azért, amiért gondoltuk

A 70 éves ex-csapatfőnök interjúban tisztázta, nem végeztek rajta pozitív koronavírus tesztet. Az olasz lapok tegnap arról írtak, hogy Briatore elkapta a vírust, ráadásul néhány lap súlyosnak írta le az állapotát.

„Covid? Remekül vagyok, leszámítva az erős prosztatagyulladásomat. Vasárnap este a milánói San Raffaele Kórházba mentem, ahol el is láttak.” – fogalmazott Briatore az olasz Corriere della Sera hasábjaira írt közleményében.

„Csak a prosztatagyulladás miatt voltam kórházban, semmi más miatt, ráadásul nagyon jól vagyok.” – tette hozzá.

Az olasz üzletember arról is beszélt, kórházban tartózkodása alatt végeztek rajta COVID-19 tesztet, annak eredményét azonban még nem kapta meg. A Briatore pozitív tesztjéről szóló hírek azután kaptak szárnyra, hogy szicíliai szórakozóhelyén, a Milliárdosok Klubjában 63 alkalmazottnál mutatták ki a vírust.

A COVID-19 járvány Olaszországra mérte az egyik legsúlyosabb csapást. Briatore márciusban úgy nyilatkozott, véleménye szerint decemberben már átesett a víruson.

„Decemberben volt egy komoly betegségem. Magas lázam volt, fájt a tüdőm és légzési nehézségeim voltak. 10 napig tartott. Az orvosommal egyetemben nem értettük, mi történik.” – emlékezett vissza.

Fernando Alonso, McLaren, with Flavio Briatore on the grid

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images