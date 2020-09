Mick Schumacher nyerte az F2-esek főfutamát egy zseniális manővert követően!

A főfutamot a Carlin versenyzője, Yuki Tsunoda kezdhette az élről, miután a tegnapi kvalifikáció alkalmával mindössze hat ezreddel sikerült megelőznie saját csapattársát, Jehan Daruvalát. A harmadik rajtkocka pedig a bajnoki éllovast, Mick Schumachert illette meg.

Bár talán azt lehetett hinni, hogy a pálya kialakítása miatt izgalmas futam elé nézünk, azért a körmeinket nem kellett lerágni. Néhány remek párharc azért így is volt a verseny során, és főként a 2-es kanyarnál zajlottak az események.

A rajtot Schumacher jól kapta el, és rögtön fel tudott jönni a második helyre Tsunoda mögé. Aitken és Shwartzman is jól tudott elrugaszkodni, de a célegyenes végén rögtön jöttek is a gondok.

A mezőny második felében többen is összeakadtak a féktávon, ennek következtében pedig be kellett küldeni a biztonsági autót is. Miután elült a kezdeti káosz, már négyen is feladták a futamot. Köztük volt a bajnokságra még esélyes Christian Lundgaard is.

A Safety Car viszont mindössze egy kör elteltével már a bokszba is hajtott, így folyatódhatott a száguldás. Ugyan az időmérőn nagyon jól muzsikáltak a lila oldalfalú szuperlágy gumik, a futamon azért nem bírták olyan sokáig.

A 8. körben már az éllovasok is a bokszba mentek, hogy közepesekre cseréljék az abroncsaikat. Az eltérő stratégiák miatt a sorrend egy kis időre felborult, és Aitken vezette a futamot, akit viszont Guanyu Zhou támadott keményen.

A kínai egy pillanatra meg is előzte a 2-es kanyarnál Jack Aitkent, de túl mélyet fékezett, így nem tudta megtartani a helyezést. Az ő csatájuk körökön keresztül zajlott, de végül megjött Mazepin, aki nevető harmadikként végül megelőzte Zhou-t.

Ezt leszámítva a verseny viszonylag csendes mederben folydogált tovább, de a 19. kör elején Mick Schumachernek egy szenzációs manőverrrel sikerült megelőznie Tsunodát, akit aztán hamar Callum Ilott is lehagyott.

Yuki Tsunoda, Carlin Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A futam hajrája pedig arról szólt, hogy a közepesekről a szuperlágyra váltók elég nagy ütemben kezdtek el feljönni a fordított taktikán lévő pilótákra. A bajnokságra még esélyes, és hazai pályán versenyző orosz, Robert Shwartzman ugyanakkor csak egyre hátrébb esett a mezőnyben, és végül a top 10-be sem fért be.

Ugyan még van hátra öt futam az ide bajnokságból, Shwartzman nem mutat valami jó formát a szezon második felében, és könnyen lehet, hogy ezzel az eredménnyel kiszállt a bajnokságért folyó küzdelemből.

Az utolsó kör azonban még tartogatott izgalmakat számunkra, hiszen Yuki Tsunoda vissza tudta előzni a 3-as kanyar külső ívén Ilottot, akire pedig Ghiotto jött fel elképesztő módon, és a célvonalnál végül csak 25 ezred választotta el Ghiottót attól, hogy dobogóra állhasson.

Schumacher viszont magabiztosan húzta be a győzelmet a zseniális előzése után, és már 18 pontra tudta növelni bajnoki előnyét. Az esélyei a végső sikerre ezzel az eredménnyel pedig egyre jobban nőnek. Holnap pedig jön az F2-es mezőny sprintfutama.

Újabb hírek érkeztek Alex Zanardiról...

Íme a futam végeredménye:

Bemutatták a Gran Turismo 7-et: egészen elképesztő lesz