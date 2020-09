Újabb Lynk & Co 1-2, Tassi ismét dobogós a WTCR 2. nürburgringi futamán

Tassi Attila a harmadik pozícióból rajtolt a nedves pályán, és bár negyedikként ért célba, csapattársa, a harmadik Néstor Girolami szabálytalan rajt miatt 30 másodperces büntetést kapott, így a magyar versenyző lépett a helyére.

Yann Ehrlacher az újabb győzelmével tovább növelte az előnyét a WTCR bajnoki pontversenyében, míg a második helyet a Tassit az első körben megelőző Thed Björk szerezte.

Tovább folytatta kiváló szereplését a Zengő Motorsport spanyol pilótája, Mikel Azcona, aki a 4. helyet szerezte meg tassi mögött, míg Boldizs Bence a 13., Kismarty-Lechner Gábor a 14. pozícióban zárta a futamot.

96 Azcona Mikel (esp), Zengo Motorsport, Cupra Leon Competicion TCR, action during the 2020 FIA WTCR Race of Germany, 2nd round of the 2020 FIA World Touring Car Cup, on the Nurburgring Nordschleife, from September 24 to 25, 2020 in Nurbug, Germany - Photo Clément Marin / DPPI

Fotó készítője: WTCR