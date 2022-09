Vettel elárulta, hol versenyez először a Forma-1 után!

A sorozat szervezői szerdán jelentették be, hogy a Race of Champions 2023-ban is visszatér Svédországba januárban, ahol ezúttal is volán mögé ül Sebastian Vettel, valamint Mika Häkkinen is.

A hagyományosan szezonzáró eseményt ismét a Balti-tengerhez közel kialakított havas és jeges pályán rendezik meg január 28-29-én. A sorozat az előző télen látogatott el először a Pite Havsbad tengerparti üdülőhelyre, ahol a rali-világbajnokság legendája, Sebastien Loeb éppen Vettelt győzte le a Bajnokok Bajnoka trófeáért.

A négyszeres F1-es világbajnok, aki szintén korábbi győztese és hatszoros Nemzetek Kupája-győztese a ROC-nak, ezúttal is ott lesz a szórakoztató eseményen, a szervezők rajta kívül első körben további öt pilótát jelentettek be.

Még több F1 hír: Vettel érdekes vizekre evezhet Forma–1-es pályafutása után

A német pilótának ez lesz az első versenye, miután decemberben visszavonul a száguldó cirkusztól. „Nem is tudnék jobb helyet elképzelni az első F1 utáni versenyemre, mint a Race of Champions“ - mondta Vettel.

„Ez lesz a tizenegyedik alkalom, hogy elindulok a ROC-on, mert ez egy különleges esemény számomra és nagyon szórakoztató. Nincs sok tapasztalatom a havon és jégen történő versenyzésben, így az év eleje Svédországban egy meredek tanulási folyamatot jelentett és nagyon kellemes meglepetés volt, hogy bejutottam az egyéni döntőbe.“

„Most már alig várom, hogy visszatérjek és újra megpróbáljam, mire vagyok képes, remélhetőleg segíthetek a német csapatnak egy újabb Nemzetek Kupája cím megnyerésében“ - tette hozzá az Aston Martin jelenlegi pilótája.

Vettel mellett biztosan ott lesz Svédországban a Forma-1 kétszeres világbajnoka, Mika Häkkinen is, aki a szurkolók egyik kedvence volt az idei versenyen.

„Idén először szerepeltem a Race of Championson, és nagyon örülök, hogy ismét visszatérhetek. Nagyszerű a hangulata ennek az eseménynek, fantasztikus ennyi remek versenyzővel találkozni, a szervezők nagyszerű munkát végeznek“ - mondta a finn.

„Néhány alkalommal részt vettem az Arctic Rallyn, így legalább már vezettem jégen, reméljük, ez a tapasztalat ezúttal is a segítségemre lesz“ - tette hozzá Häkkinen.

Vettel és Häkkinen mellett ott lesz a jövő évi megmérettetésen a Nemzetek Kupája-győzelmet szerző Petter és Oliver Solberg, valamint a négyszeres rali-világbajnok Johan Kristoffersson is.

A zsinórban harmadik W Series bajnoki címét szerző Jamie Chadwick sem marad le a ROC-ról, a verseny szervezői pedig a következő hetekben és hónapokban jelentik be a további versenyzőket.

Élet az F1 után: az Alfa Romeo másik sorozatot keres magának