Milyen befejezetlen ügyek állnak Alonso szerződéshosszabbítása mögött?

Alonso lenyűgöző szavatossága és meglepő húzásokra való hajlama miatt sosem lehet tudni, mi a spanyol következő lépése, de a Forma-1 leghosszabb ideje versenyző szereplője ezúttal hosszú időre elkötelezte magát az Aston Martin mellett.

Új szerződése feltételeiként első körben két évre elkötelezte magát a csapat pilótájaként, de a megállapodás szerint visszavonulása után is egyelőre meg nem határozott szerepet kap a márkánál, amire Alonso „életre szóló” projektként hivatkozott.

Érdekes döntés egy versenyzőtől, aki mindig átlesett a kerítésen, azt lesve, hogy máshol jobb lehetőségek érhetőek el, egyes váltásai nem is sültek el túl jól. 43 évesen azonban könnyen lehet, hogy ez a szerződése lesz az utolsó és mivel 2026-ig szól, egy utolsó kockadobással megszerezné a harmadik világbajnoki címét, vagy legalább újabb futamgyőzelmeket.

Fontos tényező, hogy a döntést nem kényszerhelyzetben hozta. Úgy tűnt, a Red Bull érdeklődik, azonban a csapat vezetésében folyó hatalmi harc és Sergio Perez jelenlegi feltámadása miatt nem kellett elsietniük a döntést.

A Mercedesnél egyre több jel utal arra, hogy Andrea Kimi Antonelli lesz a jövő embere, így akárkit igazolnak le az Ezüst Nyilak 2025-re, ha a 17 éves olasznak még érnie kell, csak átmeneti megoldás lesz. Ez sértő Alonso számára, aki elsősorban szeretné fontosnak és megbecsültnek magát, így olyan megállapodást keresett, amivel esetleg 2026-ban a bajnoki címért küzdhet:

„Részemről az Aston volt a logikus döntés. Itt éreztem leginkább úgy, hogy engem akarnak, a többi tárgyalás elég langyos volt. Nem jutottunk döntésre és talán több idővel meg lehetett volna ezeket is oldani, de az Astonnal egyértelmű volt, hogy együtt akarnak velem dolgozni és az én részemről is ez volt a helyzet.”

Az is lehet, hogy Alonso úgy van vele, mindenhol jó, de legjobb otthon. Két-három éve talán még egyértelmű előrelépés lett volna az Astontól a Mercedeshez igazolni. Persze, a Red Bull is komoly projekten dolgozik saját motorokkal a 2026-os szabályzat idejére, de egyelőre ez kockázatosabbnak tűnik, mint a pont a bajnoki címvédőktől érkező Hondával maradni Silverstone-ban.

Mindeközben az Aston Martin tulajdonosa, Lawrence Stroll egy Red Bullt megdöntő osztagot készül összeállítani, köztük pont az ő mérnökeiktől szerezve párat. Ehhez jön az új székhely, az érkező új szélcsatorna és az Aramco által szállított fenntartható üzemanyagok és talán ezzel pont az Aston volt a megfelelő csapat, akik dicső lezárást adhatnak Alonso karrierjének.

„Tisztáztam az Astonnak az első megbeszéléseken, hogy minden, amit együtt építünk, egy vonzó része a projektnek. Számomra elengedhetetlen volt, hogy egy új projekt részeként lépjek át az új szabályok közé. A döntésnek része volt az is, hogy az Aston 2026-tól a Hondával lesz, és hogy leszerződtek az Aramcóval, a világ legnagyobb és legjobb partnerével.”

„Nagyszerű, tehetséges embereink vannak most a csapat műszaki részlegén, akik jó hasznát fogják venni az új szélcsatornának és az új létesítményeknek Silverstone-ban. Nagyon sok tényező volt, ami nagyon vonzóvá tette, hogy 2026-ra is az Astonnál maradjak.”

Ezzel Alonso nem csak a Forma-1-gyel való elvarratlan szálaival számolhat le, hanem a Hondával is. Rázós kapcsolata a japán márkával hároméves szenvedésük alatt a McLarennél nagyon jól nyilván van tartva, többek között hírhedt „GP2-es motor” beszólása a Honda hazai futamán, amiből a kapcsolat sosem állt fel, olyannyira, hogy állítólag a gyártó 2020-ban megvétózta, hogy Alonso az ő motorjukat használó kocsiban üljön az Indy 500-on.

Azóta viszont már a Honda vezetése és lecserélődött és minden, ami történt, a múlté, a Honda motorsport-részlegét vezető Vatanabe Kodzsi is azt mondta tavaly, hogy „nem tiltakoznak” ellene, hogy Alonsóval kelljen együtt dolgozni.

Ahogy az előző évtizedben a McLarennél is kapott második esélyt, úgy most a Hondával közös történetét is újraírhatja. Szuzukai különleges sisakjait és a hátán látható szamuráj-tetoválást emlegetve nagyon igyekezett bizonyítani, mennyire erős kapcsok kötik Japánhoz:

„Nagyon, nagyon szeretem Japánt. Szerintem a fegyelem és elkötelezettség, amit ott látni, teljesen más szint, általában véve Japánban, de ez igaz a Hondára is. Együtt dolgoztam a Toyotával a WEC-nél és ismerős, milyen fegyelem uralkodik ott.”

A Honda egyértelműen egy roppant sikeres gyártó a Forma-1-ben és a motorsport világában, szóval mindig is tiszteltem a vállalatot.”

„A McLarennel nem működött a dolog, akkor, amikor még csak visszatértek a sportba, de azonnal utána megjavítottak minden problémát és most ők uralják a sportágat. Szerintem 2026-ra már eleve egy nagyon erős alappal építkezhetnek. 2026-ban ismeretlen területre tévedünk a szabályokkal, de ha választanom kellene egyet, akkor úgy érzem, a mi projektünket, a mi motorunkat és erőforrásunkat választanám.”

A múlt havi Szaúd-Arábiai Nagydíjon Alonso megfogadta, hogy saját kezébe veszi a sorsát és nem hagyja, hogy a 2025-ös pilótapiac többi szereplője határozzon arról, hol folytassa. Azzal, hogy elsőként írta alá szerződését, ezt betartotta.