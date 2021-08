Hatautós tömegbaleset a W Series spái időmérőjén, ketten a kórházban

Összesen hat pilóta volt érintett az incidensben, amely az Eau Rouge-ban következett be, miután vélhetően a tapadás hiánya miatt sorra csúsztak ki az egymás után érkező autók. A legrosszabbul a hírek szerint Ayla Agren és Beitske Visser járt, akiket kórházba kellett vinni további vizsgálatokra.

Mellettük még Sarah Moore, Abbie Eaton, Belen Garcia és Fabienne Wohlwend volt érintett. Moore volt az első, aki elveszítette irányítását az autója felett, majd pedig a mögötte jövők is a gumifalba csúsztak.

Még több hír: Erős utalást tett a Williams csapatfőnöke az egyik 2022-es pilótájukra

Eaton autója aztán a levegőbe emelkedett, miután oldalról eltalálták, és Visser is hasonlóan járt, akibe ráadásul kétszer is belerohatnak, a második ütközés után pedig fel is borult a holland versenyzőnő autója, és csak a Raidillon tetején, a pálya közepén állt meg.

Az esetet követően a W Series röviden közölte, hogy mindenki megúszta komolyabb sérülések nélkül: „Minden, a balesetben érintett pilóta orvosi ellátást kapott, Ayla Agrent és Beitske Vissert pedig kórházba vitték további vizsgálatokra. Nemsokára jelentkezünk.”

A többi versenyzőt láthatóan megviselték a történtek. Ez az újabb komoly incidens azok után következett be, hogy sokan többször is felhívták arra a figyelmet, hogy talán javítani kéne a beláthatatlan kanyar biztonságán.

Jack Aitken, a Williams F1-es tartalékja például néhány hete szenvedett komolyabb sérülést ugyanitt, miután a Spái 24 órás futamon egy hasonló tömegbalesetbe keveredett, melynek következtében eltört a kulcscsontja és néhány csigolyája is.

Az akkori gondok után Callum Ilott is felszólalt a közösségi médiában, hogy valamit tenni kéne, mert ennek így nem lesz jó vége. Jól tudjuk 2019-ből, hogy ennél komolyabb következményei is lehetnek egy ilyen esetnek, hiszen Anthoine Hubert itt veszítette életét az F2-es futamon, Juan Manuel Correa pedig közel életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Amikor azonban az F1 versenyigazgatóját, Michael Masit kérdezték Spa biztonságáról, ő elmondta, hogy az rendelkezik az FIA 1-es besorolásával, így nincsen szükség változtatásra. Mindezek után talán érdemes lenne újragondolni ezt, még mielőtt valaki mástól is el kell búcsúznunk.

Elképesztő kör Belgiumban Alonso szemszögéből