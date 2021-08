Doohan nyerte az esős F3-as időmérőt, Tóth a 25. helyen zárt

Az ausztrál versenyző érdekes módon már rögtön a legelső időeredményével meg tudta szerezni az első rajtkockát, miután a többiek hiába próbálkoztak, egyszerűen nem tudták túlszárnyalni Doohan 2:21,953-as próbálkozását.

Ezzel élete első pole-ját szerezte az F3-ban, mellőle pedig Victor Martins rajtolhat majd, aki szintén karrierje legjobb eredményét szállította ezzel, miközben harmadiknak az ART pilótája, Alexander Smoljar tudott bejönni.

A legjobb ötbe még Caio Collet, valamint Logan Sargeant fért be. Az edzés legelején Doohan és Smoljar jött ki esős gumikon, és ők futották meg az első mért köröket is. A pálya középső része egyre rosszabb lett, miközben a körülmények romlottak tíz perccel a kezdés után, és sokan hibáztak is.

Juan Manuel Correa például a 9-es kanyar kijáratánál megforgott, és eltalálta a falat, aminek következtében megsérült autójának hátsó szárnya, de sikerült visszatérnie a bokszba. Ahogyan az időmérő második felére az eső megállt, az aszfalt pedig száradni kezdett, Martins és Collet is javított.

Mindezek ellenére a bajnokságot vezető Dennis Hauger arra panaszkodott, hogy „nulla tapadása” van, és úgy érezte, hogy az első kerekei folyamatosan blokkolnak, miközben csak a 12. helyen tanyázott.

Smoljarnak végül az utolsó körével sikerült harmadiknak feljönnie, mivel lila szektort futott a pálya első és a harmadik szakaszán. Végül aztán piros zászlóval ért véget az időmérő, miután Tijmen van der Helm szélesre futott a Blanchimont-nál.

Tóth László eközben sokáig csak a mezőny legvégén volt, de aztán a végére sikerült néhány helyet javítva a 25. pozícióban zárnia a nagyon trükkös spái körülmények között, így a futamokon még bőven lesz lehetősége a javításra.

Íme a teljes végeredmény:

