Alonso egy új kategóriát próbált ki, egész délután tesztelt

A Forma-1 történetének egyik leghíresebb világbajnoka jelenleg minden erejével élete első Dakar ralijára készülhet, ahol jó eséllyel pályázhat a dobogóra, és egy kis szerencsével akár a győzelemre is. Fernando Alonso sokat nem várt az első pódiumos helyezésével, amit Szaúd-Arábiában szerzett meg, mely a nagy januári esemény újabb felkészülése volt számára.

Még több F1 hír: Alonso először dobogón raliversenyen

Alonso az utóbbi időszakban több kategóriában is képviseltette magát, miközben Le Mans-ban is nyert, valamint WEC-bajnok és Indy 500-as induló is volt már. Jövőre a Dakar mellett újra neki fog futni a legendás amerikai futamnak, hogy megszerezze a hármas koronát. Annak ellenére, hogy Fernando nem versenyez az F1-ben, elég sűrű a menetrendje, és néhány órával azután, hogy megszerezte az első terepralis dobogóját, Argentínába utazott.

Tette ezt amiatt, hogy kipróbálhassa magát egy 380 lóerős, 4 hengeres turbós TC2000-es Toyota Corolla volánja mögött Buenos Airesben, ami legutóbb 1998-ban rendezhetett F1-es nagydíjat. Alonso a négyszeres STC2000-bajnok Matias Rossi autóját vezethette, aki a Toyota gyári versenyzője és a bajnokság éllovasa is. Rossi volt az, aki segített Alonsónak az alkalmazkodásban. A teszt a Toyota Gazoo Day névre keresztelt rendezvény keretén belül zajlott, így a sztárpilóta több szerencsést is körbevitt a pályán, köztük a Toyota Argentína elnökét, Daniel Herrerót.

A spanyol sztár egész délután a pályán volt, majd egyedül is akcióba lendült az új gumikon, hogy igazán gyors köröket is teljesítsen, és azok meccsben legyenek az elmúlt hétvégén megrendezett 200 kilométeres futam legjobb időeredményeivel, így Alonso rögtön igen magasra tette a lécet. Sőt, a nap végén az F1-es bajnok a terepralizásra tervezett Toyota Hiluxját is kivitte a garázsból, amivel közvetlen a teszt előtt Buenos Aires terepén hajtott.