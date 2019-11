Alonso szereti Verstappen versenyeit, mert a holland mindig támad

Fernando Alonso kapcsán legutóbb egy újabb érdekes teszt kapcsán írtunk. Az F1-es világbajnok egy igen erős autót próbált ki Argentínában, miközben gőzerővel készül az első Dakar ralijára, ami nagyon sok kihívást tartogat számára. Alonso, aki nemrég megszerezte az első terepralis dobogóját, nem bízza el magát, és tudja, hogy még sokat kell tanulnia és fejlődnie.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy olyan szinten vagyok, mint Peterhansel, Carlos Sainz vagy Al-Attiyah. Ezt a szintet nem lehet elérni egy 6 hónapos felkészüléssel. A legjobb példa erre Loeb, aki elhagyta a WRC-t, és a Dakarban a helyes irányt kereste. A Dakar lesz karrierem legnagyobb kihívása. Nagyon nehéz több mint 6 órán át fenntartani a koncentrációt.”

„Megpróbálom élvezni a dolgot, miközben a lehető legversenyképesebb vagyok. Ez az, ami valószínűleg több jövőbeli kísérletet fog jelenteni, de az mindenképpen jó dolog, hogy ez a 6 hónap versenyzőként és emberként is sokat hozzáadott a tapasztalataimhoz.”

#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma Fotó készítője: Toyota Racing

Alonso komoly tapasztalattal bír az alkalmazkodás területén, amit a Forma-1-ben igen jól kamatoztatott. Emiatt is tudott a lehető legtöbbet vagy még annál is többet kihozni az autóiból. A spanyol szerint ez az egyik legjobb tulajdonsága, mint azt láthattuk az első Indy 500-as versenyén is, ahol nyerhetett volna, ha nem szól közbe a motorprobléma.

„Az egyik legjobb tulajdonságom az volt, hogy gyorsan alkalmazkodtam a Forma-1 változásaihoz. Emiatt nem volt nehéz számomra a WEC-ben az autót vezetni. Pályafutásom legizgalmasabb versenyeit Le Mans-ban és Indinapolisban futottam.”

Alonso jövője továbbra is kérdéses, de azt már tudni, hogy 2020-ban újra neki szeretne futni az Indy 500 megnyerésének, amiről idén lemaradt, hiszen a McLaren problémái miatt még a versenyre sem tudták kvalifikálni magukat. 2021-től a Forma-1-ben új szabályok lépnek érvénybe, ami lehetőséget jelenthet arra, hogy visszatérjen.

„A Forma-1-ben csak egy autó nyer, és már februárban tudod, hogy ki lesz a győztes, miközben azzal is tisztában vagy, hogy a 11. vagy a 13. leszel. Nem zárom ki, hogy visszatérjek az F1-be. Megvizsgálom a jövő szabályait az esetleges 2021-es visszatérésem kapcsán. Ugyanakkor nem sajnálok egy döntést sem a karrierem során, mivel senkinek nincs kristálygömbje.” - nyilatkozta Alonso az El Confidencial kérdésére.

Végül Alonsót arról is megkérdezték, hogy szerinte ki a legjobb versenyző az F1-ben. „Nincs legjobb versenyző a Forma-1-ben,és mindent számításba kell venned. Évek kellenek ahhoz, hogy lásd, ki a legjobb. Max versenyeit szeretem nézni, mert mindig támadási üzemmódban van, és ez jó a nézőknek.”

