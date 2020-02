A Hungaroringen lesz a WTCR idei első versenye

A Moulay El Hassan pálya 2009 óta fogadta a WTCR-t és jogelődjeit, az elmúlt 3 évben pedig évnyitó futamként szerepelt a versenynaptárban. A szervező Eurosport Events azt nyilatkozta, hogy „nem tudjuk sajnos ugyanannyi szurkolónak érdekessé tenni a versenyhétvégét” – Mehdi Bennani, aki korábban a WTCC-ben versenyzett, idén nem lesz tagja a WTCR mezőnyének.

A marokkói pilóta a Sebastien Loeb Racing csapatban versenyzett 5 évig, de a Volkswagen döntése - miszerint többé nem folytatják a TCR programjukat - után a Sebastien Loeb Racing is befejezte működését, így Bennani ülés nélkül maradt 2020-ra.

A VW döntése összefüggésbe hozható a márka stratégiai döntésével, hogy az elektromos versenysorozatokra fognak fókuszálni. Bár a Salzburgring érkezésével ugyanúgy 10 versenyhétvége marad a naptárban, nem direkt cseréről beszélhetünk, Ausztriában a hatodik fordulót rendezik majd július 24-26 között.

A hosszabb európai rész azt is jelenti, hogy először csak szeptemberben megy a tengerentúlra a WTCR mezőnye, a Ningboban rendezendő Kínai Nagydíjra. A WTCR azt is hozzátette, hogy az FIA és az Eurosport továbbra is együttműködik a kínai hatóságokkal, hogy a koronavírus járvány mellett csak biztonságos körülmények között rendezzék meg a futamot.

A dátumváltozásokat még hitelesítenie kell az Autósport Világtanácsnak, de az FIA által benyújtott tervezet szerint a szezon április 24-26. között fog kezdődni a Hungaroringen. Az aragoni előszezoni teszt dátuma változatlan maradt. A háromnapos tesztet március 24-26 között rendezik a Spanyol Nagydíjnak is otthont adó pályán.

