Magabiztos győzelemmel indította a TCR World Tour 2024-es szezonját Michelisz Norbert!

Esőáztatta rajtrácsra álltak fel a TCR World Tour versenyzői szombat délután Vallelungában, ahol Michelisz Norbert rajtolhatott az első helyről a Hyundaiban, mellőle pedig régi nagy riválisa, Yann Ehrlacher indult a Lynk & Co.-val, így nagy csatára volt kilátás.

A rajtot és az első egyenest végül a francia vette jobban és az első kanyarba már ő fordult, míg a szintén nagy névnek számító Nestor Girolami autója megállt a rajtrácson és csak a mezőny elhaladta után tudott elindulni.

Michelisz maradt Ehrlacher nyakán és a harmadik kör elején adódott is előtte egy lehetőség, a célegyenesre fordítva a Lynk & Co. megcsúszott, így a magyar versenyző jobban gyorsított ki és el is húzott vetélytársa mellett.

Innen kezdve a bajnoki címvédő kézben tartotta az eseményeket, folyamatosan tartotta a két-három másodperc körüli előnyét Ehrlacher-vel szemben, ezután pedig a nagyobb csata a harmadik helyért folyt, amiért egy ponton öt autó csatázott pár kanyaron át folyamatosan.

Végül Michelisz könnyedén behúzta a győzelmet Ehrlacher előtt, a harmadik helyen pedig Esteban Guerrieri végzett. A holnapi második futamon, melyet 14:25-től rendeznek és a Sport 2 közvetíti, a tizedik helyről kell majd nagyot alkotnia a magyar pilótának.

Kép: Facebook/Michelisz Norbert