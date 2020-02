19 éves magyar versenyzőnek szoríthatunk a Formula Renault Európa-kupában

A tíz versenyhétvégéből álló bajnokság egyik olasz csapata, a Bhai Tech Racing csütörtökön, a Facebook-oldalán jelentette be a pilóta szerződtetését, aki az egyetlen magyar résztvevője lesz a sorozatnak.

A Formula Renault Európa-kupa mezőnye május végén a Forma-1-es Monacói Nagydíjon az F1 betétfutamaként versenyez majd Monte-Carlóban, szeptember 26-án és 27-én pedig a Hungaroringen rendezik a bajnokság nyolcadik fordulóját.

A sorozat versenyeit kilenc európai pályán, közte például Monzában, Silverstone-ban, a Nürburgringen, valamint Spa-Francorchamps-ban rendezik, a zárófutamokra pedig Abu-Dzabiban kerül sor.

Tóth László gokartozással kezdte pályafutását, majd három különböző ország Forma-4-es bajnokságában is versenyzett. Karrierjét a több Forma-1-es pilótát is menedzselő, Nicolas Todt által vezetett All Road Management egyengeti. Az első Motorsport Games-en Tóth a Forma-4-esek versenyeiben negyedik és hetedik volt a 19 fős mezőnyben.

"A Forma-4 után ez egy nagy lépés, de készen állok a kihívásra, mert ez az egyik legjobb sorozat ahhoz, hogy tovább fejlesszem a versenyzői képességeimet és minél többet tanuljak" - mondta az MTI-nek Tóth.

Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke szerint a 19 éves versenyző pályafutásában ez egy jelentős lépés, amely a hazai autósport és a szurkolók számára is pozitív hír.

"Laci számára ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a továbbiakban is felhívja magára a figyelmet a munkabírásával, szorgalmával és remélhetőleg a jó eredményeivel, amelyeknek köszönhetően feljebb léphet majd a formulaautózás világszinten szűk mezőnyében" - jelentette ki az MNASZ elnöke hangsúlyozva, hogy Tóth László pályafutása jó példa az utánpótlás-nevelés fontosságára, egyben a jövő autóversenyző generációinak is.

"A szurkolók szempontjából pedig szintén nagyon jó hír, hogy az áprilisi túraautó-világkupa és kamion Európa-bajnoki közös hétvége után lesz még az idén olyan hazai versenyző, akinek a Hungaroringen is lehet majd élőben drukkolni" - tette hozzá Oláh Gyárfás.

A Formula Renault Európa-kupának az idei lesz a 30. idénye, amely április 18-19-én rajtol Monzában.

Forrás: MTI

