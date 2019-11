Rossi nem foglalkozik Marquez zavaró szokásaival

A szepangi időmérőt egyértelműen a Yamaha uralta, Fabio Quartararo a szezon során immár ötödször indulhat az élről, Maverick Vinales a második, míg Franco Bagnaia a harmadik legjobb időt szerezte a szombati kvalifikáción, amelyen Marc Marquez hatalmasat bukott, és csak a 11. helyről rajtolhat vasárnap. A negyedik yamahás, Valentino Rossi a hatodik időt szerezte szombaton, de közel hét tizeddel elmaradt az újonctól.

Ennek ellenére Rossi nem elégedetlenkedett. "Lehettem volna ötödik is, de forgalomba kerültem a második szett gumival. De a második sor is elég jó. A rajt és az első két kör nagyon fontos lesz. Mert Maverick és Fabio biztosan keményen nyomja majd az elején, és nekünk meg kell próbálni velük menni" - mondta Rossi. "Jó tempóm, csak jól kell választanunk a hátsó gumi kapcsán, mert a közepes és a lágy is jó lehet. Ez nagyban függ majd az időjárástól is."

Tavaly Rossi az élmezőnnyel tartott a végig, amikor azonban egy bukás miatt kénytelen volt feladni a versenyt. "Tavaly másodikként indultam, és nagyon jól haladtam. Holnap a második sorból indultok, szóval nem lesz könnyű dolgom. Most úgy tűnik, hogy Fabio és Maverick egy kicsit gyorsabb, és Morbidelli is nagyon megy, még ha az ő tempója hasonló az enyémhez" - mondta az olasz klasszis.

Rossit szombaton Marquez balesetéről is kérdezték. A már világbajnok spanyol maga is elismerte, hogy a Q2-ben tanulmányozta Quartararo stílusát, ám a 10-es kanyarban hiába igyekezett átvenni valamit a tanultakból, számára bukással végződött a manőver. Az olasz nem kívánta kommentálni, hogy sokak szerint Marquez "zaklatja" a többieket az időmérő közben, hogy nyomást gyakoroljon rájuk. "Ehhez semmit sem tudok hozzáfűzni" - jelentette ki Rossi.

